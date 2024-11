Po razkolu v Levici se je oglasila Violeta Tomić: poglejte, kako je udarila po stranki in Kordišu (FOTO)

Nekdanja poslanka Levice Violeta Tomić je na Facebooku ostro kritizirala notranje razmere v njeni nekdanji stranki, spregovorila pa je tudi o burnem dogajanju v povezavi z Miho Kordišem.

Tomićeva je zapisala, da Levica že od začetka delovanja ni bila stabilna in da Kordiš ni prispeval k rešitvi težav, temveč je po njenem mnenju pogosto škodil ugledu stranke z izjavami, ki so zniževale njeno podporo.

Nekdanja poslanka je izpostavila nekaj Kordiševih kontroverznih izjav, kot so grožnje s.p.-jem, predlogi za zaplembo nepremičnin in ostri komentarji glede cepljenja. Prepričana je tudi, da si poslanec gradi politični kapital z igranjem vloge žrtve in javnim pranjem umazanega perila.

Zapis Violete Tomić. FOTO: Zaslonski posnetek/Facebook

Pojasnila je tudi razloge za svoj izstop in odhode nekdanjih članov, kot so Miha Hanžek, Franc Trček, Primož Cigler. »V Levici stvari kronično ne 'štimajo' od samega začetka in Kordiš nikakor ni bil del rešitve! Zato smo odhajali. Hanžek, Trček, Cigler, jaz... A nihče od nas ni tako uspešno igral vloge žrtve.«

Tomićeva je še dodala, da Levica v svoji prvotni obliki ne obstaja več in da zdaj nekateri člani zgolj ohranjajo stolčke, dokler ne poiščejo bolj stabilnih kariernih poti.