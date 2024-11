Levica odrezala poslanca Miho Kordiša: »To ni demokratično, še manj tovariško«

Svet stranke Levica je na torkovi seji sprejel sklep o zamrznitvi članstva poslanca Mihe Kordiša. Koordinatorici sveta Nataši Sukič pa je naložil, da zoper njega vloži prijavo na disciplinsko komisijo zaradi resnih kršitev statuta stranke. Kordiš deluje razdiralno in javno napada svoje poslanske kolege, ministre in stranko, so navedli v Levici.

»Miha Kordiš ne deluje v skladu s statutom, deluje razdiralno, svojih političnih akcij in delovanja ne usklajuje z organi stranke ter vztrajno javno napada svoje poslanske kolege, ministre in stranko kot celoto,« so zapisali v Levici.

Ker se takšno delovanje kljub pozivom k prenehanju nadaljuje, je svet stranke presodil, da mora zaščititi delovanje stranke pred samovoljo in javnim obračunavanjem, zato je do nadaljnjega zamrznil njegovo članstvo in sprožil ustrezne postopke, so še pojasnili.

Kordiš: Odločili so se, da izvedejo čistko

Kaj pa na vse to pravi Kordiš? Kot nam je dejal v telefonskem pogovoru, je vodstvo včeraj na seji stranke sprejelo sklep, da izvedejo čistko ter da ga »vržejo ven«. Kot dodaja, dela o zamrznitvi članstva sploh ni v statutu te stranke. »To si je izmislila peščica članov z namenom, da se me odreže s funkcij in komunikacijskih kanalov stranke,« je dejal, njihovo odločitev pa označil za nedopustno. »To je protistatutarno, nedemokratično, zagotovo pa to ni tovariško,« je še poudaril Kordiš.

Sukič: Njegova sovražna kampanja proti Levici traja že mesece

Nataša Sukič je podrobnosti o zamrznitvi članstva Kordišu pojasnila v izjavi za javnost. Kot je poudarila, je šlo za večmesečne napade na vodstvo stranke in njene ministre. Zatrdila je, da so bili o tem obveščeni tudi lokalni odbori stranke, zato so se na to lahko pripravili. Po njenih besedah je bila večina članov za to, da se sklep o Kordiševi zamrznitvi članstva sprejme.

Sukičeva je dejala še, da sovražna kampanja Mihe Kordiša proti stranki Levica poteka že mesece. Kot primer je izpostavila, ko je sredi kampanje za evropske volitve javno blatil ministre in vodstvo stranke, za nameček pa je izjavil, da ne ve, ali bo glasoval za Levico na evropskih volitvah. »To je tisto rušilno delovanje, o katerem govorim,« je dodala.

Po besedah vodje poslanske skupine Levica v statutu stranke zelo jasno piše, da svet odloča o vseh pobudah članstva in v povezavi s tem sprejme določene ukrepe.