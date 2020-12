Po promocijskem uvodu v sredo še več odprtih točk za hitri test

Za zdaj brez naročanja

Množična testiranja po Sloveniji:

V Ljubljani so pripravili dve lokaciji testiranja s hitrimi testi. Na Kongresnem trgu se množično testiranje začne danes, 22. 12. 2020 od 8. do 17. ure in bo potekalo tudi 23. 12. 2020 in 24. 12. 2020. V Vilharjevem podhodu bo testiranje omogočeno jutri, 23. 12. 2020 od 10. do 17. ure in 24. 12. 2020 od 10. do 15. ure.

V Mariboru bo testiranje s hitrimi testi mogoče pri dvorani Tabor ('drive-in' (v avtih) način), potekalo pa bo 23. 12. 2020 od 8. do 17. ure in 24. 12. 2020 od 8. do 15. ure.

V Celju bo množično testiranje organizirano v dvorani Golovec 22. 12. 2020 od 10. do 17. ure, 23. 12. 2020 od 9. do 17. ure in 24. 12. 2020 od 9. do 15. ure.

V Novem mestu množično testiranje poteka v avli Kulturnega centra Janeza Trdine 22. 12. 2020 od 10. do 17. ure, 23. 12. 2020 od 9. do 17. ure in 24. 12. 2020 od 9. do 15. ure.

V Murski Soboti bo množično testiranje organizirano v drevoredu Marina Lutra 22. 12. 2020 od 11. do 17. ure, 23. 12. 2020 od 9. do 17. ure in 24. 12. 2020 od. 9. do 13. ure.

V Ptuju bo množično testiranje omogočeno na parkirišču pred Zdravstvenim domom Ptuj 22., 23. in 24. 12. 2020 vsak dan od 9. do 17. ure.

V Novi Gorici bo testiranje s hitrimi testi bo organizirano na Kidričevi cesti 7 v 'drive-in' (v avtih) obliki 23. 12. 2020 od 9. do 17. ure in 24. 12. 2020 od 9. do 15. ure.

V Velenju se bo mogoče testirati na Titovem trgu 23. 12. 2020 od 9. do 17. ure in 24. 12. 2020 od 9. do 15. ure.

V Sevnici bodo testirali v Zdravstvenem domu 22. 12. 2020 od 12. do 17. ure in 23. 12. 2020 od 9. do 15. ure ter 24. 12. 2020 od 9. do 15. ure.

V Lenartu se bo mogoče tudi s hitrimi testi testirati na točki covid 19 pred Zdravstvenim domom 22. , 23. in 24. 12. 2020 od 8. do 15. ure.

V Lenartu bo organizirana tudi mobilna enota, ki bo testirala 23. 12. 2020 na parkirišču pred Sparom od 8. do 10. ure, na parkirišču pred Supermarketom Mercator od 10. do 12. ure, na parkirišču pred Supermarketom Spar od 12. do 15. ure, 24. 12. 2020 pa od 8. do 10. ure v središču Lenart.

V Kranju v šotoru na Slovenskem trgu 23. 12. 2020 od 9. do 17. ure, 24. 12. od 9. do 15. ure ter 28., 29., 30. in 31. 12. 2020 od 9. do 17. ure.

V Kostanjevici bo testiranje možno v Zdravstvenem domu Kostanjevica 23. 12. 2020 od 9. do 17. ure in 24. 12. od 9. do 15. ure.

V Brežicah bo organizirano testiranje v Zdravstvenem domu Brežice 23. 12. 2020 od 9. do 17. ure in 24. 12. od 9. do 15. ure.

V Krškem bo testiranje organizirano v Zdravstvenem domu Krško 23. 12. 2020 od 9. do 17. ure in 24. 12. od 9. do 15. ure.

V Kidričevem bo testiranje organizirano v Zdravstvenem domu 23. 12. 2020 od 9. do 17. ure in 24. 12. od 9. do 15. ure.

V Rušah bo testiranje organizirano v Zdravstvenem domu 23. 12. 2020 od 9. do 17. ure in 24. 12. od 9. do 15. ure.

V Svetem Juriju ob Ščavnici bo organizirano v Kulturnem in upravnem središču na naslovu Videm 14 23. 12. 2020 od 9. do 17. ure in 24. 12. od 9. do 15. ure.

V Vidmu v Športnem objektu Videm bo potekalo 23. 12. 2020 od 9. do 17. ure in 24. 12. od 9. do 15. ure.

V Račah bo testiranje organizirano v Gradu Rače 23. 12. 2020 od 9. do 17. ure in 24. 12. od 9. do 15. ure.

V Pesnici bo testiranje organizirano v Kulturni dvorani Pesnica – VKPTC 23. 12. 2020 od 9. do 17. ure in 24. 12. od 9. do 15. ure.

V Šentilju bo testiranje organizirano v kulturnem domu Šentilj 23. 12. 2020 od 9. do 17. ure in 24. 12. od 9. do 15. ure.

V Slovenj Gradcu bo 26. 12. 2020 od 9. do 17. ure množično testiranje s hitrimi testi organizirano v športni dvorani.

v Kopru na parkirišču nogometnega stadiona (v avtih) 28. in 29. 12. 2020 od 9. do 17. ure.

V Slovenski Bistrici bo množično testiranje omogočeno na parkirišču pri telovadnici na Partizanski ulica 35 (v avtih) 23. 12. 2020 od 9. do 17. ure in 24. 12. 2020 od 9. ure do 15. ure ter po novoletnih praznikih 4. in 5. 1. 2020 od 8. do 17. ure.

Na ministrstvu za zdravje so prejeli podatke o opravljenih 1382 hitrih testih na novi koronavirus, pozitivnih je bilo 142. S terena, predvsem v Ljubljani, poročajo, da je bilo precej gneče. Zato bodo v sredo organizirali več mest za testiranje, je povedala državna sekretarka na ministrstvu za zdravje. V Ljubljani bodo zagotovili več izvajalcev, štiri mobilne postaje, dodatne lokacije pa tudi v tistih krajih, kjer je pojavnost obolelih največja, predvsem v vzhodni Sloveniji, je povedala v Odmevih na TV Slovenija.Z analizo podatkov anket, ki so jih izpolnili sodelujoči, bodo dobili pomembne podatke o smiselnosti tovrstnega testiranja, že zdaj pa naj bi se pokazalo, da so se za množično testiranje večinoma odločali posamezniki z blagimi simptomi. »Te pa bi tudi v največji meri želeli odkrivati z množičnim testiranjem.«Vsi udeleženci dobijo SMS-sporočilo, v njem pa je ob rezultatu tudi postopek ob pozitivnem testu. Od ponedeljka Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) enakovredno obravnava tako PCR-teste kot tudi antigenske teste. Zato tisti, ki so pozitivni na antigenskem testu, ne potrebujejo potrditve s PCR-testom. »Pozitiven test načeloma pomeni kužnost oz. možnost za prenos okužbe.«Množično testiranje so sicer poimenovali tudi kot promocijski uvod, z odzivom pa so bili zadovoljni. Kot je še dejala Magajnetova, lahko pomeni dober prispevek k obvladovanju okužb, zato bodo morda v prihodnje za to zagotovili stalna mesta zanj. V nadaljevanju boja z virusom bo zelo pomembno tudi kot testiranje v denimo šolah.V minulih dneh so sicer na ministrstvu napovedali, da bi ob morebitnem večjem povpraševanju lahko uvedli tudi sistem naročanja na testiranje. Magajnetova danes na vprašanja o tem ni želela odgovarjati. Ob tem je povedala, da si na ministrstvu želijo, da je množično testiranje usmerjeno predvsem na organizacije in šole. »Zdaj ni bilo naročanja, poskušali bomo zagotoviti toliko enot, da ne bo naročanja, tudi v drugih mestih.« Po njenih navedbah bi lahko bilo v sredo na razpolago 50 ekip, ki izvajajo testiranje.