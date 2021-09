Po petkovem incidentu na RTV veljajo nova pravila

Fotografija je simbolična. FOTO: Leon Vidic/delo

Po petkovem incidentu, ko so protestniki gibanja OPS vdrli v prostore RTV Slovenija, je vodstvo že sprejelo vrsto ukrepov, s katerimi želijo zaščititi zaposlene in integriteto javnega medijskega zavoda. Kot so zapisali na spletni strani so proti storilcem že sprožili uradne postopke in vložili kazenske ovadbe. Na MOL in Upravno enoto (UE) Ljubljana pa so posredovali pritožbe.Pri UE so vodstvu RTV zagotovili, da bodo protestnikom odvzeli dovoljenje za shod pred poslopjem RTV. Napovedujejo tudi, da bodo sprejeli novi varnostni protokol na RTV Slovenija, ki bo zaposlenim omogočal večjo varnost, ob tem pa bodo odslej za obiskovalce veljali strožji pogoji za vstop in gibanje po prostorih. Vodstvo RTV je na MOL naslovilo tudi prošnjo za odkup zemljišča okoli RTV Slovenija z namenom, da bi na zemljišče postavili varnostne ograje. Na tak način bi v primeru izrednih razmer lažje regulirali gibanje v neposredni bližini stavbe.V izjavi za javnost, ki jo je RTV Slovenija objavila na svoji strani so se še zahvalili vsem za podporo in dodali: »Izjemno pa nas žalosti, da so nekateri nesprejemljiv in zavržen dogodek izkoristili za direktno ali pa posredno namigovanje na družabnih omrežjih, da so za petkov incident odgovorni novinarji in drugi zaposleni na RTV Slovenija. Tovrstne namige ostro obsojamo, naši novinarji delajo neodvisno, strokovno in verodostojno. Petkov incident je pokazal, kako hitro se lahko besede sprevržejo v dejanja in moralna odgovornost tistih, ki objavljajo tovrstne zapise, je velika.«