Po odstopu Jožeta Golobiča Marko Jug začasni direktor UKC Ljubljana

Člani sveta Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana so na današnji izredni seji za v. d. generalnega direktorja imenovali travmatologa Marka Juga, sicer enega od predstavnikov zaposlenih v svetu zavoda. Zdaj že nekdanji generalni direktor UKC Jože Golobič je namreč minulo sredo odstopil, danes pa je še formalno predčasno končal mandat.

Jug, sicer tudi predsednik skupščine Zdravniške zbornice Slovenije in docent na medicinski fakulteti, se, kot je dejal v izjavi za medije, vidi »kot tehnično rešitev v omejenem časovnem obdobju«, v katerem bodo poiskali kandidata za generalnega direktorja s polnim mandatom. Kot pravi, namreč ni najboljši kandidat za direktorja: »Jaz sem zdravnik, tu bom na razpolago za reševanje zlasti strokovnih težav, pri finančnih vprašanjih pa bom iskal pomoč, tudi pri svetu zavoda.«

Ob tem je izpostavil, da je svet zavoda vodenje največje bolnišnice začasno zaupal predstavniku zaposlenih, kar po njegovem mnenju kaže na to, da je prišel čas, ko je treba začeti posvečati večjo pozornost zagotavljanju zdravja in strokovnosti obravnav, ne pa le finančni sliki.

Razpis za novega generalnega direktorja UKC Ljubljana bo po napovedih objavljen 20. septembra.

Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan je Golobiča k odstopu pozval 23. avgusta in izrazil pričakovanje, da bo to storil v 14 dneh. Vodstvu UKC Ljubljana je med drugim očital slabe poslovne rezultate in številne zamujene roke, poleg tega pa so bili na ministrstvu kritični tudi do podaljševanja čakalnih dob.

Golobič je po ministrovem pozivu zapisal, da ga dojema kot politično potezo in da ne vidi razlogov za odstop. V dopisu ministru, predsedniku vlade in članom sveta UKC je takrat poudaril, da medijsko polemiziranje še nikoli ni in tudi tokrat ne bo rešilo stanja v slovenskem zdravstvu. Nato si je očitno premislil, saj je minulo sredo odstopil. Razlogov za odstop ni želel komentirati.