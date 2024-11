Po očitkih o LGBTIQ+ ideologiji ravnateljica OŠ Vavta vas: »Nekaj staršev se je odločilo, da njihov otrok ne bo sodeloval«

Poročali smo že, da je kar nekaj razburjenja povzročila odločitev, da na OŠ Vavta vas organizirajo dan dejavnosti, v okviru katerega je potekala t. i. Živa knjižnica, saj se je ob tem pojavili zapis enega od zaskrbljenih staršev, ki pravi, da starši o projektu niso bili vnaprej obveščeni in da svojega otroka zato ne bo poslal v šolo. Živa knjižnica je sicer projekt Legebitre, Legebitra pa je organizacija za zagovorništvo pravic LGBTIQ+ oseb, zato so sledili očitki, da gre za promocijo LGBTIQ+ ideologije.

Tovrstni odzivi nas žalostijo, hkrati pa potrjujejo, da so aktivnosti, kot je Živa knjižnica, ključnega pomena.

Na vse skupaj sta se zdaj odzvala ravnateljica Sabina Erjavec in strokovni kolektiv OŠ Vavta vas. Tako pravi, da so izvedli Živo knjižnico, ki se je je udeležilo približno 60 učencev 8. in 9. razreda. Dogodek so pripravili v sodelovanju z Društvom za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto (DRPD), ki metodo, ki izhaja iz Danske, izvaja že več kot 13 let.

Cilj izvedene šolske dejavnosti je bil omogočiti odprt dialog in spodbujati empatijo ter razumevanje tistih, ki se v svojem vsakdanu soočajo z različnimi stereotipi.

»Gre za splošno priznano in preizkušeno dejavnost, ki jo uporabljajo številne šole, knjižnice in mladinski centri po svetu, pa tudi v Sloveniji. Prilagojena je šolskemu okolju in je pogosto uporabljena kot del vzgojno-izobraževalnih programov, katerih cilj je spodbujanje vrednot, kot so strpnost, spoštovanje in enakost. Namen izkušnje je omogočiti mladim, da prek sproščenega pogovora s sogovorniki – "živimi knjigami" – spoznajo izkušnje ljudi, ki se soočajo s predsodki zaradi različnih okoliščin.«

»Knjige« so bili tudi slepa oseba in begunka iz Ukrajine

Današnje »knjige« so bile med drugim slepa oseba, srednješolka na invalidskem vozičku, plesalka iz Venezuele, ki je potomka Slovencev, begunka iz Ukrajine pa tudi oseba, ki živi v istospolni skupnosti. Učenci so imeli možnost sami izbrati med ponujenimi sogovorniki in učitelji so bili ves čas prisotni in na voljo učencem za morebitna vprašanja, je poudarila ravnateljica.

Starše obvestili na običajen način, odzivi jih žalostijo

»Dejavnost je bila del našega Letnega načrta dela, o njej smo starše obvestili na način, kot to počnemo za vse šolske aktivnosti. Na podlagi tega smo prejeli tri dodatna vprašanja staršev, na katera smo pravočasno odgovorili,« je poudarila Erjavčeva.

Nekaj staršev se je odločilo, da njihov otrok v dejavnosti ne bo sodeloval, je potrdila in dodala: »Tovrstni odzivi nas žalostijo, hkrati pa potrjujejo, da so aktivnosti, kot je Živa knjižnica, ključnega pomena. Naša šola je tudi vključena v program Neon – varni brez nasilja in si nenehno prizadevamo naše učence ozaveščati o pomenu medsebojnega spoštovanja, strpnega dialoga in sprejemanja.«