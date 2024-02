Po objavi članka so mu našli novi dom. Zdaj se pripravlja na operacijo, ima še veliko lepih načrtov

Za 80-letnega vojnega veterana in srčnega bolnika Benedikta Pančurja, ki ga je najemodajalec metal na cesto, se je samo 12 dni po objavi članka v Slovenskih novicah našla rešitev. Ko so za njegovo stisko izvedeli predsednik Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo slovenska Istra Valter Viler, njihova sekretarka Mirela Šavle in Gaja Stibilj, mag. soc. del., s Centra za socialno delo Južna Primorska, enota Koper, ki je vodila postopek namestitve v dom, so se bliskovito odzvali. Benediktu, ki ga po njegovih besedah zdravniki, kljub temu da je življenjsko ogrožen, niso jemali resno, vse ...