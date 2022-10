Po napadu na Niko Kovač gre nad sovražni govor Golobova »posebna akcijska skupina«

Po nedavnem napadu na aktivistko Niko Kovač vlada vzpostavlja posebno akcijsko skupino za preprečevanje sovražnega govora, v ta namen bo imenovala tudi nacionalnega kordinatorja, je danes napovedal predsednik vlade Robert Golob. Sovražni govor je treba pregnati iz vseh komunikacijskih kanalov in platform in tudi iz državnega zbora, je poudaril.

V posebni akcijski skupini bodo predstavniki vseh ministrstev, o čemer je danes že tekla krajša razprava na vladi, delo skupine pa bodo kordinirali iz kabineta predsednika vlade, je povedal Golob. »Naloga posebne skupine bo, da na podlagi pozitivnih praks iz tujine najdemo načine, kako sovražni govor izženemo iz vseh komunikacijskih kanalov in platform. Začeli bomo v uveljavljenih medijih, ker zakonodaja na tem področju že obstaja in ni potrebe, da bi izumljali karkoli novega, moramo pa biti pri tem dosledni. Kasneje bomo delovanje razširili tudi na družabna omrežja, ki so največkrat vir največjih zlorab oz. sovraštva in žal se to že pozna v družbi. Sovraštvo, ki je danes prisotno v virtualnem prostoru, se žal širi v fizični prostor « je poudaril.

Po mnenju Goloba pri sovražnem govoru stvari ušle izpod nadzora

Predsedniku vlade se zdi nepredstavljivo, da se lahko odrasel moški spravi na mlajšo žensko. Meni, da je to dovolj dober pokazatelj, da so stvari pri sovražnem govoru ušle izpod nadzora.

Dodatno težavo Golob vidi v tem, da kar velik del poklicnih politikov aktivno sodeluje pri širjenju sovražnega govora. To vprašanje bo treba nasloviti v državnem zboru in v vseh možnih sferah in platformah, je izpostavil po srečanju s predstavniki pokojninskega zavoda (Zpiz) in Zveze društev upokojencev Slovenije (Zdus) Golob.