V zadnjih dneh so se pojavili roji komarjev. Zbudili so se čez noč, nemalo Slovencem pa že kratijo spanec, tudi večerno posedanje na prostem lahko hitro postane neprijetno. Njihovo številnost v zadnjih dneh biologinja in njihova proučevalka dr. Katja Kalan z Univerze na Primorskem pripisuje obilnemu deževju v maju: »Takrat so bile ugodne razmere za razvoj ličink, zdaj pa so se pojavili odrasli komarji.« Dr. Katja Kalan, raziskovalka na Univerzi na Primorskem FOTO: Osebni arhivNavadni komarji so najbolj aktivni zvečer in ponoči, medtem ko nam tigrasti življenje grenijo tudi čez dan...