Po Janševem sporu: Fajonova o sramoti, Zver o cenzuri

Kakšna sramota za Slovenijo

Cenzura slovenskega premierja

Medtem ko(S&D/SD) današnji spor premierja Janeza Janše z vodjo skupine Evropskega parlamenta za spremljanje spoštovanja demokracijeglede predvajanja videa o napadih na novinarje v Sloveniji ocenjuje kot »sramoto«, ga je(SDS/EPP) označil kot »cenzuro«.»Ravnokar sem govorila s kolegi iz Evropskega parlamenta, so šokirani. Še nihče se doslej ni tako obnašal, pravijo (...) Še nikoli prej niso bili priča tako šibkemu nastopu. Kakšna sramota za Slovenijo,« je po današnjem nastopu Janše v razpravi o Sloveniji v omenjeni skupini Evropskega parlamenta na Twitterju zapisala evropska poslanka in prvakinja SD Tanja Fajon.V politični skupini S&D so na Twitterju Janševo današnje obnašanje označili kot »farso in nevredno predsednika vlade«. V stranki SD pa so prav tako na Twitterju zapisali, da je Janša »demonstriral vso svojo aroganco, nesposobnosti in nezmožnosti odgovornega upravljanja svoje javne funkcije«.Popolnoma nasprotnega mnenja so v SDS.Njihov evropski poslanec Milan Zver (EPP/SDS) je na Twitterju ocenil, da je Sophie in 't Veld »cenzurirala slovenskega premierja« ter da »se takšna raven nespoštovanja v Evropskem parlamentu ni zgodila še nikoli«.Tudi iz stranke SDS so tvitnili, da je bil na današnji razpravi o vladavini prava in svobode medijev v Sloveniji »cenzuriran« video posnetek, in obenem objavili povezavo nanj.Evropska poslanka(EPP/NSi) je na Twitterju sporočila, da njeno stališče ostaja nespremenjeno.»V Bruslju se veliko pogovarjamo o demokraciji, kršenju človekovih pravic, o svobodi medijev, ki je kršena v nekaterih državah. Moja največja bojazen je, da bi se Slovenija znašla v isti skupini držav, ki jim očitajo takšne stvari. Tega si zagotovo ne želim,« je poobjavila svojo nedavno izjavo.V politični skupini Renew Europe, ki ji iz Slovenije pripadata evropska poslancain, sicer pa tudi in 't Veldova, so že pred razpravo tvitnili, da so ob dogajanju v Sloveniji »zelo zaskrbljeni« in da bi morala Evropska komisija uporabiti vsa razpoložljiva orodja za zaščito svobode medijev v tej državi.