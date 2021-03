To je posnetek, zaradi katerega je počilo v Evropskem parlamentu (VIDEO)

Na twitterju je predsednik slovenske vladeobjavil posnetek, ki ga v evropskem parlamentu v okviru razprave o razmerah v Sloveniji na parlamentarnem odboru za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (LIBE) niso želeli predvajati. Janša je vztrajal, da so posnetek dobili pravočasno, predsedujoča pa je zatrjevala, da so posnetek poslali prepozno in da ga zato zaradi tehničnih težav ne morejo predvajati.Janša je vztrajal, da so jim v Bruslju zagotovili, da mora predsedujoča osebno odobriti posnetek.