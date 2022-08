Pisalo se je leto 1968, ko se je takrat 32-letni Ivo Hvalica odpravil v Libijo, kjer je v skupini jugoslovanskih gradbenikov gradil stanovanjski kompleks kralja Idrisa. V pogovoru za Delo je pojasnil: »Če me sprašujete o tem, kako je bilo takrat, v komunizmu, lahko rečem, da je bilo v poslu – delal sem v gradbeništvu – več korektnosti. Seveda pa sem pogrešal svobodo govora, gospodarsko svobodo. Tega ni bilo, zato sem se želel preizkusiti sam in šel ob prvi priložnosti v tujino. Nekateri so si razbijali glavo, kako je mogoče, da sem dobil to priložnost, pa je bil samo en pravi...