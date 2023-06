Po hudi vročini danes grozijo še poplave?!

Slovenijo je zajela vročina, ki pa bo kmalu nekoliko popustila. A danes te sreče še nimamo. Zelo vroče bo, popoldne pa nas čakajo še nevihte. Te bodo najbolj intenzivne popoldan, hidrologi Agencije RS za okolje (Arso) pa opozarjajo na večjo verjetnost nastanka hudourniških poplav.

»Popoldan in zvečer bodo ob nevihtah hitro naraščali posamezni hudourniški vodotoki in manjše reke. Možno bo poplavljanje posameznih vodotokov ter poplavljanje padavinske in zaledne vode. Večja verjetnost za ta pojav bo v osrednji, severni in severovzhodni Sloveniji,« sporočajo Arsovi hidrologi.

Kje pričakujejo največ preglavic zaradi izdatnejši padavin. FOTO: Arso

Ponekod v zahodni in južni Sloveniji bodo hidrološke razmere ostale ustaljene.

Jutri in v nedeljo bodo reke po državi ponovno upadale, dodajajo.

