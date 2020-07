Po dolgem času se je javil mali Kris: Takšno je stanje (VIDEO)

Kris Zudich se je rodil z redko gensko boleznijo, spinalno mišično atrofijo (SMA), ter združil Slovenijo ob iskanju pomoči za zdravilo, za katero je treba odšteti dva milijona. Spomnimo, starši so imeli le štiri mesece časa, da so zbrali denar, saj je moral zdravilo prejeti do dopolnjenega drugega leta, dovolj pa je le en odmerek.



Sloveniji je uspelo in v ZDA je dobil odmerek zdravila. Več mesecev je preživel v Ameriki in pod budnim očesom strokovnjakov napredoval iz tedna v teden. Dve leti je dopolnil 28. januarja letos.



25. marca letos se je vrnil na domača tla in nadaljujej zdravljenje in s terapijami, ki so obvezne pri njegovem razvoju. Tkorat se je po dolgem času javil in sporočil, da je bil na obravnavi na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu – Soča, kjer je telovadil, se trrudil in užival v družbi otrok. Seda je že doma in nadaljuje s terapijami. Objavili so tudi utrinek iz Soče in njegove terapije.