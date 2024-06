Brežice: Ministrstvo moti, da v javnosti odmeva romska narodnost nasilnega šolarja

Na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje obžalujejo ponedeljkov incident na Osnovni šoli Velika Dolina v občini Brežice, ko je učenec fizično napadel drugega učenca in ga poškodoval. Ravnateljica Anja Zevnik je po mnenju ministrstva po dogodku ustrezno ukrepala.

Na ministrstvu navajajo, da so »vselej zavezani skrbi za varno in spodbudno okolje v šolah, kar velja za vse učeče se, pa tudi za zaposlene v vzgojno-izobraževalnih zavodih».

O dogodku jih je obvestila ravnateljica, ki je po njihovih informacijah v nadaljevanju »tudi ustrezno ukrepala in obvestila policijo ter ustrezne institucije«.

Jih je pa zmotilo, da se je pri omenjenem incidentu navajalo, da je nasilni učenec Rom.

Pri obravnavi medvrstniškega nasilja se moramo izogibati izpostavljanju etnične pripadnosti vključenih v nasilni dogodek, četudi je v tem primeru občina izpostavila romsko problematiko. V tem kontekstu sporočamo, da je ministrstvo za vzgojo in izobraževanje član medresorske delovne skupine za obravnavo romske problematike, v okviru katere smo na medresorski ravni pripravili predlog ukrepov, ki ga bomo temeljito obravnavali na naslednji seji, so zapisali.

Medvrstniško nasilje širši družbeni problem

Opozarjajo, da je medvrstniško nasilje širši družbeni problem, ki pa se pogosto odraža v vzgoji in izobraževanju. Za spoprijemanje z vsemi vrstami nasilja je bila ustanovljena medresorska delovna skupina, ki jo vodi državna sekretarka na ministrstvu za notranje zadeve, člani pa so predstavniki posameznih resorjev in nevladnih organizacij, so spomnili.

»Skupina trenutno pripravlja smernice za prepoznavanje in ustrezno obravnavo nasilja, v njeno delo pa so aktivno vključeni tudi na ministrstvu, kjer ob tem izvajajo tudi mnogo drugih ukrepov za preprečevanje nasilja v šolskem prostoru,« so še zapisali.

Občine neodzivne

Navedli so, da so prejšnji teden v sodelovanju z ministrstvom za notranje zadeve pripravili okroglo mizo o zagotavljanju varnosti v šolskem okolju, na katero so povabili tudi Skupnost občin Slovenije, vendar se na povabilo ni odzvala nobena občina. »Menimo, da so občinski programi varnosti, ki jih morajo pripraviti občine, lahko koristni tudi v okviru reševanja te problematike,« so zapisali.

Učenca Osnovne šole Velika Dolina v občini Brežice, ki ga je v ponedeljek zjutraj napadel eden izmed učencev, so zaradi poškodb hospitalizirali. Od 130 učencev so sicer danes v šolo prišli le štirje.