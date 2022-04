Po bolezni si izdelajo svoj nakit (FOTO)

Nataša Grandovec je umetnica, ki svoje čute ne samo profesionalno usmerja v prepoznavanje motivov narave in z oblikovalskimi veščinami, ki jih je pridobivala in izpopolnila med študijem v tujini, svoje poglobljeno motrenje sveta z rokodelskimi prijemi vešče pretaka v pomanjšanje podobe obdajajočega nas stvarstva, temveč prepoznava in ponotranja tudi krhkost življenja samega.

Zanimanja je veliko

O njenem uspešnem prodoru med oblikovalce nakita, ki so prepoznavni in prisotni zunaj naših meja, smo poročali nedavno, ko ji je uspel preboj na mednarodno razstavo v Italiji Nakit v fermentu, kjer kot edina Slovenka zastopa našo državo na mednarodnem tekmovanju avtorjev umetniškega nakita.

Mnoge udeleženke pri sebi odkrijejo skriti talent. FOTO: DBPR Maribor

Dosežke na poklicni poti pa Nataša tlakuje tudi s svojim nesebičnim razdajanjem na umetniško-terapevtskih srečanjih, kjer rakave bolnike že osem let izobražuje na delavnicah izdelovanja emajliranega nakita. Ženske s tovrstno podporo opolnomočijo. Delavnice so del sofinanciranih programov Mestne občine Maribor za krepitev in ohranjanje zdravja prebivalstva. Njihov nosilec je Društvo za boj proti raku Štajerske Maribor, v sodelovanju z diplomirano oblikovalko nakita, lastnico mariborskega ateljeja April Natašo Grandovec, pa udeleženke, praviloma gre za ženske bolnice, v manjših skupinah pod strokovnim vodstvom mentorice in ob prepoznavanju lastnih umetniških potencialov in pregonu negativnih prepričanj ustvarjajo umetniška dela – male nosljive plastike.

»Umetnost je lahko učinkovita podpora ljudem v stiski, zato lahko z njo osvojijo nov, pozitiven način razmišljanja. Vsaka udeleženka delavnic izžareva sposobnost in spretnost laične oblikovalke. Kos nakita, ki ga vsaka udeleženka izdela, deluje kot način komuniciranja z drugimi,« namen delavnic opiše Grandovčeva, ki je bila za svoj doprinos k rehabilitaciji bolnikov z rakom in promociji zdravja skupaj s somišljeniki s strani ocenjevalne komisije Štajerske gospodarske zbornice nagrajena za najboljšo socialno inovacijo v Podravju 2017.

Nakit nastaja pod spretnimi prsti. FOTO: DBPR Maribor

Poleg nje so v inovacijski ekipi še pobudnik in vodja projekta Borut Ambrožič, ki je obenem tudi mediator v zdravstvu, zdravnici Tina Ferlinc, dr. med., spec. pedopsihiatrije, in Vera Feguš, dr. med. spl. medicine, ter mag. Matija Varl, vodja JSKD.

8 let že potekajo delavnice.

»Interes za delavnice se povečuje. Na žalost pa je v eni skupini lahko največ od štiri do pet udeleženk, saj se preprosto ne bi mogla posvetiti vsaki od njih, če bi bila skupina večja,« eno od težav izpostavi oblikovalka, ki je na zadnjem srečanju gostila udeleženki, s katerima se je že spoznala na delavnicah v preteklosti. Oblikovanje nakita je zanje, kot ji udeleženke rade pripovedujejo, tudi svojevrstna terapija, vrača jim voljo do življenja.

»Da se gospe vračajo, mi je seveda še v posebno veselje, saj to pomeni, da so delavnice dovolj privlačne in da jim prinašajo veselje in odmik od vsakdanjih težav. Ena od gospa je pokomentirala, da ji taka ustvarjalna delavnica vrača veselje do življenja.«

Mozaik zdravljenja

Ženske, ki so doživele diagnozo rak, imajo možnost, da v okviru delavnic, skozi človeški stik, izmenjajo svoje izkušnje, informacije o nastanku rakave bolezni in rešujejo težave s pomočjo ustvarjanja. »Umetnostna terapija je ena izmed terapij, ki temelji na dejavnostih, do katerih lahko sleherni posameznik dostopa sam, običajno ob pomoči za to usposobljenega mentorja.

Mreža sodelavcev Umetniško-terapevtske delavnice izdelovanja emajliranega nakita so že nekaj let stalnica partnerskega sodelovanja z Almo Mater Europaea – ECM, evropskim centrom visokošolskega izobraževanja, ki med drugim ponuja inovativen študijski program – socialna gerontologija. Ta odgovarja na aktualna vprašanja staranja z ozaveščanjem o pomenu starosti, staranja, umiranja in smrti ter smisla življenja, in sicer z različnimi metodami in tehnikami. Ena od tehnik so prav umetniško-terapevtske delavnice izdelovanja emajliranega nakita.

Različne raziskave so pokazale, da lahko umetnostna terapija pomembno vpliva k izboljšanju psihosocialnega stanja bolnikov z različnimi bolezenskimi stanji, tudi z rakom. Naše delavnice to potrjujejo,« dolgoletne izkušnje predstavi Ambrožič. Ob udeleženkah in mentorici pa je v skupini prisotna tudi predsednica Društva za boj proti raku Štajerske Maribor Zvezdana Maurič Vražič, dipl. med. s., spec. klinične dietetike, ki odgovarja na morebitna vprašanja udeleženk glede vzrokov za nastanek raka, preventive, zmožnosti moderne diagnostike in načel sodobnega zdravljenja posameznih vrst raka.

Vsaka izdela sebi ljub okrasek. FOTO: DBPR Maribor

Ne le kurativa, tudi vračanje v normalne življenjske tirnice in socializacija po bolezni sta ključnega pomena za vse, ki se spopadejo s hudo diagnozo. Za opolnomočenje bolnikov po hudi diagnozi je ključnega pomena zlasti topel občutek sprejetosti, pripadnosti. Ne nazadnje je animacijsko druženje in vzpostavljanje prijateljskih odnosov pomemben kamenček v mozaiku zdravljenja. Pa ne samo to, marsikatera ženska je, odstre Nataša, med oblikovanjem nakita presenečeno odkrila svoje do tedaj skrite talente.

Pri ženskah dobro petino vseh rakov zavzema rak dojke, sledijo nemelanomski kožni rak, rak debelega črevesa in danke ter pljučni rak.

»Vedno je pri vsaj eni udeleženki prisoten strah, da ne bo kos nalogi, da nima umetniškega talenta in podobno, vendar so gospe vedno pozitivno presenečene nad sabo, kaj vse zmorejo ter kako so ustvarjalne in kreativne. Moram poudariti, da je tehnika emajliranja precej zahtevna, tako da je na koncu, ko ustvarijo svoj barvni nakit, sreča toliko večja.« Nakit lahko obdržijo, da jih vseskozi opominja, naj presekajo stare vzorce in se oprimejo novih življenjskih ciljev. Obenem pa je zanje tisti mejnik, s katerim so začrtale novo življenjsko obdobje.

FOTO: DBPR Maribor

Umetniško-terapevtske delavnice so dobro obiskane, čeprav je skupina zaradi zahtevnosti dela manjša. FOTO: DBPR Maribor

Udeleženke delavnice FOTO: DBPR Maribor

Oblikovalka nakita Nataša Grandovec že osem let srčno pomaga pri okrevanju rakavih bolnic tudi z umetniško delavnico. FOTO: Boštjan Lah