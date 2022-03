Ljubezenska zgodba iz Bakovcev: po 50 letih zakon še kar negujeta

V Bakovcih pri Murski Soboti na svojem domu jesen življenja preživljata zakonca Franc in Ljubica Jančar, ki praznujeta zlato poroko. V domači župnijski cerkvi svete Ane v Bakovcih sta se udeležila zahvalne svete maše ob tem slavnostnem jubileju. Mašo je v njuno čast daroval domači župnik župnije Bakovci dr. Franc Zorec, ki jima je čestital in zaželel še mnogo srečnih in zdravih let skupnega življenja.

Franc, rojen leta 1944, je delal kot tesar, žena Ljubica, rojena leta 1940 na Hrvaškem v Sisku, pa v tovarni za izdelovanje očal.

Zakonca Jančar sta se poročila na Hrvaškem v Veliki Gorici. Ob praznovanju obletnice sta bila srečna in vesela, da sta dočakala zlato poroko, ki sta jo kronala z vero, ljubeznijo in medsebojnim spoštovanjem in razumevanjem. Čeprav sta se njuni srci združili pred 50 leti, zakon še negujeta.

Službovala v Nemčiji

Kar 40 let sta delala in živela v Nemčiji in zdaj na jesen življenja, ko sta se upokojila, sta si v Bakovcih s prihranki zgradila topel dom, kjer uživata sadove minulega dela. On, rojen leta 1944, je delal kot tesar, ona, rojena leta 1940 na Hrvaškem v Sisku, pa v tovarni za izdelovanje očal. Prav zato, ker sta toliko let živela v Nemčiji, ju spomini še vedno vežejo na tujino, kjer sta pustila prijatelje in znance.

Zdaj, ko že dlje živita v Prekmurju v Bakovcih, se še kar dobro počutita in sta se vživela v domači kraj, ki spada v Mestno občino Murska Sobota. Ko jima čas dopušča, se podata k svetim mašam v lokalno župnijsko cerkev. Ob stanovanjski hiši sta si uredila manjši vrt, kjer pridelujeta zelenjavo, kajti na vrtu se dobro počutita. Ljubica se rada suče doma v kuhinji za štedilnikom, saj rada kuha prekmurske jedi s hrvaškim pridihom. Potem ko sta se udeležila zahvalne svete maše, sta odšla na svoj dom, kjer sta nazdravila zlati poroki.