Urednica TV Tednika Jelena Aščić objavila pismo, Slovenci ostali odprtih ust

Med otroke je včeraj zvečer prišel prvi od treh decembrskih dobrih mož. Obiskal in obdaroval jih je namreč sv. Miklavž, ki goduje 6. decembra. Na Prešernovem trgu v Ljubljani se je tako zbrala množica staršev, ki so svojim otrokom želeli pričarati delček zimske pravljice.

Miklavževo spremstvo, 55 angelov in parkljev, je v prestolnici razdelilo 300 kilogramov mandarin in 150 kilogramov bombonov. Ponoči pa je nato sv. Miklavž otrokom doma v krožnikih, peharjih ali nogavicah, ki so mu jih otroci nastavili zvečer, pustil darove, tistim malo manj pridnim pa prinesel šibo.

Pismo sv. Miklavžu

Sv. Miklavž je posebej znan po svoji darežljivosti, zato so mu včasih otroci pisali pismo, kot v današnjem času pišejo Božičku ali dedku Mrazu. Na družbenih omrežjih smo zasledili pismo sv. Miklavžu, ki ga je osnovnošolec napisal točno pred 91 leti, pismo pa je ocenjeno kot šolska naloga.

Napisano je na roko s pisanimi črkami in izjemno lepo oblikovano, a kar zbode v oči, je ocena učiteljice, ki je pismo za šolsko nalogo za obliko ocenila s skromno trojko. Zahteve učiteljev so bile pred 91 leti bistveno drugačne od današnjih, ko je bralna pismenost po mednarodni raziskavi PISA 2022 očitno šibka točka našega sistema.

Državna sekretarka ministrstva za vzgojo in izobraževanje Jasna Rojc je v začetku decembra poudarila, da so mednarodne raziskave pomembne, vendar rezultati niso prav razveseljujoči. Meni, da je naše izobraževanje dobro, a bralna pismenost očitno šibka točka našega sistema. Preseneča jo 'odnosni vidik' med učiteljem in učencem, odnos do znanja in samozavesti. To je po njenem mnenju signal za spremembo strategije poučevanja, ki bo v ospredje postavilo način učenja in kakovost znanja.

»Sedanja osnovna šola je slabše od popolnega nereda, urejenosti, ki bi temeljila na pedagogiki. V resnici je urejena za učitelje in oblast, birokracija, ki vlada, pa uničuje klimo na šoli. Blizu polovice dejavnosti je povsem nesmiselnih,« je v intervjuju za Slovenske novice pred časom povedal dolgoletni ravnatelj in učitelj Dušan Merc.

Tako je videti pismo, ki sili v razmislek, ki ga je objavila urednica TV Tednika Jelena Aščić:

»Pismo sv. Miklavžu točno izpred 91 let. Napisano in ocenjeno kot šolska naloga. Vsebina: – 4, oblika: 3.«

Dolga tradicija

Sv. Miklavž je bil na slovenskem narodnostnem območju do 2. svetovne vojne edini obdarovalec. Na predvečer njegovega godu so po izročilu predvsem v podeželskem okolju na območju Alp in osrednje Slovenije znani Miklavževi obhodi.

Skupina fantov, med katerimi eden predstavlja sv. Miklavža, preostali pa peklenščke oziroma parklje v kožuhih, hodi od hiše do hiše. Miklavž obdaruje otroke v hiši z orehi ali jabolki, parklji pa zunaj rožljajo z verigami. Po opozorilu strokovnjakov je šiba v preteklosti pomenila čarodejni pripomoček, posredovala je življenjsko moč, tako da je niti porednemu otroku niso smeli odreči.

V Sloveniji je Miklavž eden bolj prepoznavnih in priljubljenih svetnikov, posvečenih mu je tudi največ cerkva med svetniki, vključno s tremi stolnicami, in sicer v Ljubljani, Murski Soboti in Novem mestu.

V novejšem času je začel Miklavža kot obdarovalca izpodrivati Božiček, katerega praznik izvira iz Amerike, ponekod pa tudi dedek Mraz, ki izvira iz Rusije.

