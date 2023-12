Miklavževo spremstvo je razdelilo tristo kil mandarin in 150 kil bombonov (FOTO)

Kljub vremenu, ki ni bilo prav nič pravljično, se je na Prešernovem trgu v Ljubljani zbrala množica staršev, ki so svojim otrokom želeli pričarati delček zimske pravljice. Prvi od treh dobrih mož, sveti Miklavž, se je dan pred uradnim obdarovanjem odpravil na svoj tradicionalni sprevod.

Začenši na Krekovem trgu v Ljubljani, kamor se je ob 17. uri spustil z vzpenjačo, se je s svojim spremstvom odpravil proti Prešernovemu spomeniku. Tam so ga, kot kakšno rockovsko zvezdo, s telefoni že čakali otroci in starši, turisti in radovedneži.

Parklji tudi letos niso imeli veliko dela.

Angelčke (in hudiče) so zaigrali otroci z valdorfske šole, prostovoljci in drugi.

Spoštujmo drug drugega in ne zaničujmo šibkejših.

Župan Ljubljane Zoran Janković je nagovoril množico.,

S pokom in dimom so se najprej privalili parklji, ki po tradiciji strašijo poredne otroke. Kot kaže, so bili letos vsi, ki so se udeležili dogodka, precej pridni, saj prehudega strašenja ni bilo opaziti. Nato so se zalesketale lučke v otroških očeh, zagoreli so zasloni mobilnih telefonov, številne roke so se dvignile v zrak, da bi ujele zvezdnika večera.

Starim in mladim je pričaral nasmeh na usta.

Po tradiciji pridni dobijo sadje, poredni šibo.

Spremljal jih je vse leto

Otroke je Miklavž najprej pozdravil in jih vprašal, ali so bili pridni, medtem ko so jih njegovi angelčki obdarovali z bomboni in sadjem, pa jim je delil petke.

Utrinek iz Miklavževega tradicionalnega sprevoda v Ljubljani

»Lani smo si obljubili, da bomo boljši. Spremljal sem vas vse leto in vem, da ste se trudili,« je otroke nagovoril Miklavž. Na srce jim je položil, da lahko vsak od nas prispeva k temu, da bi bil svet boljši. »Spoštujmo drug drugega in ne zaničujmo šibkejših,« je pozval zbrane.

Dobri mož je pridnim otrokom delil petke.

»Lučke v vaših očeh so svetlejše od tistih na jelki. Njihova moč seže tudi do tistih, ki vztrajajo v nestrpnosti in zlih mislih,« je bil optimističen dobri mož, nato pa zaključil s preprostimi besedami: »Bodite dobri in radi se imejte!«

Miklavža, ki se je po govoru umaknil v frančiškansko cerkev, je tudi letos upodobil Tomaž Gubenšek. Miklavževo spremstvo je razdelilo 300 kilogramov mandarin in 150 kilogramov bombonov. V sprevodu je bilo 55 angelov in parkljev. V njihovih vlogah so zaigrali otroci valdorfske osnovne šole, hostese Lutkovnega gledališča Ljubljana, prostovoljci in drugi.

