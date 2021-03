Pismo iz Janševega kabineta

Brez komentarja

Janša: Bruslju Slovenija ne dolguje ničesar

Premierje po petkovem sporu zaradi predvajanja videa o položaju medijev v Sloveniji danes vodjo skupine Evropskega parlamenta za spremljanje spoštovanja demokracijepozval, naj odstopi s tega položaja, saj da je nepopravljivo škodovala ugledu in verodostojnosti omenjene skupine.Slovenska vlada jemlje svobodo govora in medijev zelo resno in ne sprejema cenzure. Spomin na čase, ko so morali novinarji časopisne članke pred objavo pošiljati v odobritev na sedež komunistične partije, so v Sloveniji še zelo živi, piše v pismu z današnjim datumom, ki ga je in 't Veldovi poslal vodja Janševega kabineta»Vaša cenzura nevarno spominja na tiste čase. A veseli me, da ste to storili pred evropsko javnostjo. Ker menim, da ste s svojim ravnanjem nepopravljivo škodovali ugledu in verodostojnosti skupine, vas pozivam, da odstopite kot predsedujoča skupini za spremljanje spoštovanja demokracije, vladavine prava in temeljnih pravic, tako da bo lahko ta z novim vodstvom in verodostojnim delom znova pridobila zaupanje članov Evropskega parlamenta in državljanov EU,« piše v pismu.Pismo je naslovljeno na in 't Veldovo, v vednost pa so ga posredovali tudi vodji politične skupine desnosredinske Evropske ljudske stranke (EPP) v Evropskem parlamentu. V EPP, ki je Janševa politična družina, sicer petkovega dogajanja v razpravi o Sloveniji v okviru skupine Evropskega parlamenta ne komentirajo.Premier Janša se je minuli petek zapletel v spor z vodjo skupine Evropskega parlamenta za spremljanje spoštovanja demokracije in 't Veldovo. V razpravi o razmerah v Sloveniji je želel namesto svojega ustnega nastopa in odgovorov na vprašanja članov skupine najprej predvajati video o položaju medijev v Sloveniji, česar mu evropska poslanka ni dovolila. Je pa dopustila možnost, da se video predvaja na koncu razprave.Janša je vodji skupine že takoj v petek očital cenzuro. Nato pa je minuli konec tedna na Twitterju zapisal, da Slovenija Bruslju ne dolguje ničesar, da nekateri že 35 let plačujejo ceno za svobodo in demokracijo ter da jim "preplačani birokrati, rojeni v blaginjo, ne bodo pridigali o svobodi in demokraciji". Izpostavil je tudi, da kot niso dovolili cenzure Miloševiću, je sedaj ne bodo dovolili Sophie in 't Veld inIn 't Veldova je danes znova odločno zavrnila Janševe očitke o cenzuri in poudarila, da so njihova vrata odprta. Obžalovala je ustvarjanje vtisa, da je Evropski parlament nasprotnik Slovenije, saj da je to zelo daleč od resnice. Izpostavila je tudi, da bodo storili vse, da Slovenija ne pride do točke, kjer sta Madžarska in Poljska.