Mahnič udaril: »Moškega, ki se pretvarja, da je ženska, je treba poslati v zdravstveno ustanovo«

Poročali smo že, da zelo odmeva odločitev Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok), da nastop dovoli boksarkama, ki jima je lani Mednarodna boksarska zveza prepovedala nastop, ker naj ne bi izpolnjevali pogojev za nastop v ženski kategoriji. Uvodni nastop Alžirke Imane Khelif v četrtek je prilil olja na ogenj razpravi.

Svoje mnenje je že podala tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki je obsodila napade na Khelifovo: »V konkretnem primeru se postavlja vprašanje, ali ima alžirska tekmovalka zaradi svojih telesnih predispozicij nesprejemljivo prednost. Takšna prednost pa nima povezave z enakostjo spolov in na to sem želela opozoriti. Zavedam se, da je to izjemno zapletena tema, vendar se bo moral Mok s tem soočiti in postaviti določena pravila. Ostro pa obsojam vse napade na alžirsko boksarko zaradi njenega videza in ji želim uspešno življenjsko ter športno pot.«

Žan Mahnič. FOTO: Jože Suhadolnik

No, pričakovano popolnoma drugačno mnenje o zadevi pa ima poslanec SDS Žan Mahnič, ki je tako na družbenem omrežju jasno in glasno sporočil: »Moškega, ki se pretvarja, da je ženska, je treba poslati v zdravstveno ustanovo, kjer to bolezen zdravijo, ne pa na olimpijske igre!«

Mahničevo mnenje je sicer poobjavil tudi prvak SDS Janez Janša.