V ringu jo bo pričakal moški, šefica Janševih poslancev ogorčena: »To sploh več ni smešno, še najmanj normalno«

Olimpijski nastop boksark Lin Yu-ting iz Tajvana in Imane Khelif iz Alžirije, ki sta bili po neuspešno opravljenem testu spola lani diskvalificirani s svetovnega prvenstva v New Delhiju, ni sporen, je, kot smo že poročali, potrdil Mednarodni olimpijski komite (Mok).

»Ženske bi morale takšne dvoboje, nastope oz. tekme bojkotirati. To sploh več ni smešno, še najmanj normalno.« FOTO: Jože Suhadolnik

Khelifova bo tako nastope v velterski kategoriji začela v četrtek, ko se bo pomerila z Italijanko Angelo Carini.

Pravila o tem, kdo lahko tekmuje v ženski kategoriji, so v zadnjih letih zelo sporna. Manj pa je bilo razprave o borilnih športih, v katerih je tveganje za hude poškodbe in celo smrt veliko večje. Znanstvene raziskave so pokazale, da je povprečna moč udarca pri tistih, ki so šli skozi moško puberteto, za 162 % večja kot pri ženskah, je navedel The Guardian.

Napovedani četrtkov boksarski dvoboje je seveda dvignil veliko pozornosti, zdaj se je oglasila celo vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec, ki tako meni: »Ženske bi morale takšne dvoboje, nastope oz. tekme bojkotirati. To sploh več ni smešno, še najmanj normalno.«

