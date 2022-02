Pihalni cirkus odpihnil koronsko mrtvilo

V preteklem letu, ko so bile razmere za samozaposlene v kulturi izjemno težke, se je instrumentalist, pevec, skladatelj, aranžer glasbe in performer Rok Nemanič iz Šmarij pri Sežani podal na neznano pot – začel je komponirati glasbo za pihalni orkester. Album Pihalni cirkus s šestimi avtorskimi skladbami je predstavil v galeriji Dijaškega doma Ivana Cankarja v Ljubljani, kjer so se mu pridružili tudi predstavniki Slovenske vojske.

Kraševec Rok Nemanič pripada mlajši generaciji uspešnih slovenskih trobentačev, aranžerjev in skladateljev. Glasbeno pot je začel na nižji glasbeni šoli v Sežani pri prof. Petru Pačniku. Redno se je udeleževal tekmovanj v Sloveniji in tujini ter prejel številna priznanja. Šolanje je nadaljeval na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana, nato ga je študij zanesel v Celovec. Sodeloval je pri nastanku plošč različnih glasbenih zvrsti in z različnimi zasedbami. Leta 2009 se je posvetil svojemu življenjskemu projektu, skupini Balkan Boys, v kateri deluje kot avtor, aranžer, pevec in trobentač. Pred šestimi leti je ustanovil zasedbo Pickpocket Swingers, 2018. pa je kot predstavnik mladih slovenskih jazz glasbenikov v Latviji sodeloval z Euroradio Jazz Orchestra. V zadnjih letih pa se je Rok umaknil z odrov za delovno mizo, kjer so začele nastajati avtorske skladbe za pihalni orkester in big band. Lani je Balkan Youth Jazz Orchestra v Črni gori krstno izvedel njegovo kompozicijo Aqualand za jazz orkester, kompozicija je bila uvrščena v finalni izbor tekmovanja Karel Krautgartner v Pragi, kjer jo je izvajal orkester Concept Art Orchestra.

Rok Nemanič in dirigent Orkestra Slovenske vojske Aljoša Deferri z glasbeniki Balkan Boys FOTOGRAFIJE: Rok Šuster

V ponos vojaškemu orkestru

Rok se je prijavil na razpis za delovno štipendijo Ministrstva za kulturo Republike Slovenije, kjer so izbrali njegov projekt Pihalni cirkus in ga podprli. K sodelovanju je povabil Orkester Slovenske vojske, s katerim se je takoj ujel. Strokovni vodja in dirigent orkestra Aljoša Deferri pravi, da je bilo sodelovanje odlično. »Po prejemu notnega materiala in pogovoru z Rokom nas je zadeva navdušila in smo sprejeli ta izziv. V sorazmerno kratkem času smo ga tudi realizirali, nastal je lep izdelek, ki je v ponos Orkestru Slovenske vojske. Mislim, da bo všeč tudi drugim,« je povedal ob predstavitvi albuma. Dodal je, da bodo projekt izvedli tudi v živo. »Zelo si želim, da se naš Pihalni cirkus prestavi na oder, pred poslušalce in poslušalke,« je poudaril Rok.

Za nekatere izmed šestih skladb na albumu je avtor navdih poiskal v Celju, kjer je nekaj časa živel, pri nekaterih pa so se Orkestru Slovenske vojske pridružili tudi člani zasedbe Balkan Boys, to so poleg trobentača Roka Nemaniča še Andrej Štrekelj (trobenta), Matija Marion (saksofon), Žiga Vehovec (harmonika), Emir Ibfrakić (kitara), Ilij Pušnik (bas kitara) in Uroš Nemanič (bobni). »Pri tem projektu in procesu sem bil od začetka. Ko je Rok napisal prvo zadevo, sem bil navdušen in sem ga spodbujal, da dela še naprej. Opravil je vrhunsko delo,« je o Pihalnem cirkusu povedal predsednik Glasbenega društva Balkan Boys Matija Marion. Za mix in mastering je na zgoščenki poskrbel Danilo Ženko, oblikovanje albuma, posnetega v studiu Helidon, so zaupali fotografu Roku Šusterju. Olga Knez