Petra Vrankar, mama otroka s cerebralno paralizo: Sara me je prizemljila

Pregovor pravi, da vsak človek nosi svoj križ. In vendar se vsaj navzven zdi, da imajo nekateri ljudje težje preizkušnje od drugih. Lahko jih sprejmejo in polno živijo ali ostanejo ujeti v krog svojih in tujih pričakovanj. Petra Vrankar je ženska, polna energije, ustvarjalnih idej, sočutna in topla. Obožuje dolge sprehode ob morju, rada bere, piše, oblikuje unikatne kose oblačil za osebe s posebnimi potrebami, šiva in se zavzeto ukvarja s svojo osebno rastjo.

Preberite intervju na Onaplus.si.