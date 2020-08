Petletniku se je stanje slabšalo, a čakali so na izvid testa na covid 19

V celjsko bolnišnico na urgenco so starši nedavno pripeljali otroka, ki je na nekaj stopil, rana na podplatu pa se mu je vnela. Za petletnika so na urgenci dejali, da mora na kirurški poseg. A kot piše 24ur, se je zapletalo, saj je imel otrok vročino. Najprej so zato morali narediti test na koronavirus, šele po izidu pa so dejali, da ga bodo napotili h kirurgu.



Mamo in otroka so tako poslali po testiranju domov – čeprav je otrok tarnal, da ga zelo boli, in imel vročino – in ji dejali, naj pokliče naslednji dan ob 14. uri. To je storila, a izvidov testa na koronavirus ni in ni bilo. Devetnajst ur in pol po tem, ko so sinu odvzeli bris na koronavirus, ju je sprejel zdravnik.



»Ko je videl otrokovo nogo, je komentiral, da je jasno, da vročina ni posledica covida 19, ampak sepse. V ambulanti so naju nato obravnavali, kot da sva covid pozitivna, ampak mi je bilo vseeno, samo da se stvari končno premaknejo,« je povedla mama za 24ur.



Zaradi čakanja je bilo vnetje še hujše in je otrok potreboval takojšnjo operacijo. Zapletlo se je pri anesteziji: ker ni bilo testa na covid 19, u te niso mogli dati … Po 21 urah čakanja na izvid so ga operirali, izid testa na covid 19 je bil znan šele po 33 urah.

