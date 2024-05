Pesmi in citre med kozjanskimi griči (FOTO)

Pred 10 leti je na Univerzi za tretje življenjsko obdobje v Šmarju pri Jelšah začel delovati študijski krožek Zveneče jelše, hkrati so pri Ljudski univerzi (LU) Šentjur ustanovili študijski krožek LUŠ'ne citrarke in pevci. Oba krožka vodi mentorica Jasmina Levičar, ki je tudi ambasadorka vseživljenjskega učenja, sicer pa jo mnogi poznajo kot odlično citrarko in radijsko voditeljico.

Koncerte z naslovom Med kozjanskimi griči pesem odmeva so priredili na Prevorju v občini Šentjur, nato v knjižnici v Šmarju pri Jelšah, zatem pa sklepno še v Ipavčevem kulturnem centru v Šentjurju, kjer so se LUŠ'nim citrarkam in pevcem pridružile tudi Zveneče jelše, operna pevka ​Dada Kladenik, ki je tudi Šentjurčanka, znani pevec Prifarskih muzikantov Mitja Ferenc, pa dramska skupina Guzaj iz Kulturnega društva Prevorje, Folklorna skupina Mladi Pristavčki ter Paridolske korenine.

Jasmina na citrah ter pevke Nada Pungaršek, Stanka Trdin in Ida Nova Foto: Aurelia Karina Zupanc

Za vse je zaslužna citrarka in ambasadorka vseživljenjskega učenja Jasmina Levičar. Foto: Aurelia Karina Zupanc



Polne dvorane in odziv prisotnih so dokaz, da si ljudska pesem zasluži vso pozornost.

In kako se je začelo? »Pred desetimi leti sem dobila povabilo iz LU Šentjur, če bi poskusila s poučevanjem citer oziroma z delavnicami, kjer bi ob citrah obujali ljudsko pesem. Prav tako so me isto šolsko leto povabili k sodelovanju v Šmarju pri Jelšah. Tako se je začelo. Najprej je bila v Šmarju manjša skupina, v Šentjurju pa je bilo več zanimanja za igranje na citre, poimenovali smo se LUŠ'ne citrarke in pevci, kjer sedaj igrajo štiri citrarke in poje devet pevk. V Šmarju pa Zveneče jelše, kjer se je iz prve ure, ko so bili samo trije člani, sedaj nabralo 24 pevk in pevcev. Delujemo pa kot študijski krožek na Univerzi za tretje življenjsko obdobje,« pove citrarka Jasmina Levičar.

Ob 10. obletnici so sklenili, da to dobro sodelovanje proslavijo, in se odločili kar za turnejo po kozjanskih krajih s koncertom Med kozjanskimi griči pesem odmeva. »Naslov smo si izposodili iz istoimenske zbirke ljudskih pesmi iz Kozjanskega in Obsotelja, ki jo je zbral Sašo Oberski. Nekaj priredb za naše pevce je pripravil tudi Matic Romih. Za dve skladbi pa je besedilo napisala Ida Nova, članica Zvenečih jelš,« nam je še zaupala Levičarjeva. Na koncertih so se jim pridružili tudi otroci, ki so raznežili publiko.

Tudi najmlajši so zaplesali. Foto: Aurelia Karina Zupanc

LUŠ'ne citrarke in pevci Foto: Aurelia Karina Zupanc

Koncert ob 10. obletnici delovanja pevsko-citrarskih skupin.

»Na vseh koncertih so nas spremljale tudi pevke terceta Domima, s katerimi smo se po 20 letih znova združile in zapele,« še omeni Levičarjeva, ki je pevke spremljala s citrami. »Občutki po vseh treh koncertih so čudoviti in nepopisni. Polne dvorane in odziv prisotnih je dokaz, da si ljudska pesem zasluži vso pozornost. In hvaležne smo Jasmini za idejo in priložnost, da smo po skoraj dveh desetletjih spet skupaj zapele, z željo, da ne zadnjič,« je navdušena Mimica Rezec, ena od pevk v tercetu Domima. Nada Pungaršek, LUŠ'na pevka, pa pristavi: »Prijetno je bilo stopiti na oder pred tako veliko množico. Res je bilo prisotne tudi nekaj treme, a Jasmina nam daje pozitivno energijo, da smo znali pokazati, kaj smo se naučili. Ko prejmeš bučen aplavz, pa veš, da je bilo vredno časa in truda.«

Pesem med Kozjanskimi griči je izzvenela, polne dvorane pa dokazujejo, da ljudje po tovrstnih prireditvah hrepenijo in si jih želijo.

Za 10 let so se posladkali s torto. Foto: Aurelia Karina Zupanc

Ženski klepet v zaodrju Foto: Aurelia Karina Zupanc