Sodobni človek ni nikjer varen pred oglasi, še najmanj na družbenih omrežjih. Na teh na nas preži več prevarantov kot kdaj prej. Ne kradejo le imen, priimkov in fotografij – v primeru našega največjega energetskega podjetja Petrol so na lažni spletni strani, do katere vas pripelje oglas s facebooka, zlorabili prav vse po vrsti: od imena, fotografij zaposlenih in videoposnetkov, pa do pregovorno dobrega glasu, saj je Petrol tudi največje slovensko podjetje po prihodkih. Lažna stran najavlja: »Petrol Group Slovenija bo podpiral vsakega slovenskega državljana in bo vsem, ki bodo kupili delnice po...