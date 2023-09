Pater Bahčič peš do Žužemberka

Suhokranjci so se letos pred Marijinim praznikom že petnajsto leto zapovrstjo odpravili na okoli sto kilometrov dolgo romarsko pot od Žužemberka do Brezij, v kraj gorečih prošenj in zahvale. Pobudnik prvega pohoda Jože Papež, ki je začetno popotovanje zasnoval s Konjerejskim društvom Suha krajina, je skrbel za organizacijo in izvedbo pohoda, po desetih letih pa je vodenje predal nasledniku Andreju Murnu iz Trebče vasi.

Tudi letos je romanje po treh dneh hoje po ustaljenih pešpoteh, lokalnih cestah, mimo sodobnih prometnic potekalo mimo vasi Krka, Grosupljega, Medvod, Podbrezij do končnega cilja Brezij, kjer je mašo daroval rektor brezjanske bazilike Robert Bahčič. Pater Bahčič, navdušeni popotnik, pa se je odločil, da žužemberškim popotnikom vrne obisk. Skupaj z zakoncema Mihom in Marto Hribovšek se je tako odpravil na romarski pohod, med drugim s postankom na Ižanski cesti v Ljubljani, kjer je romarjem nudila večerjo in prenočišče družina Kušar.

Na cilju so jih pričakali udeleženci 15. jubilejnega pohoda.

Izpolnjena obljuba

Pot proti Suhi krajini so drugi dan nadaljevali med rahlim dežjem ter mimo številnih verskih znamenj, kapelic in cerkva. Med ogledom narave in pokrajine so jih spremljali molitev, tišina in pogovori. Obiskali so kapelico Marije Pomagaj, ki jo je postavila družina Erklavec na Lavrici, v cerkvi sv. Mihaela v Grosupljem pa jih je gostoljubno sprejel župnik Martin Golob, enako prisrčno so jih sprejeli na Krki. V Žužemberk so prispeli v trdi temi; pred krajevno tablo so jih pričakali udeleženci 15. jubilejnega pohoda in na trgu pred vodnjakom občani z županom Jožetom Papežem in podžupanom Janezom Pircem. V cerkvi sv. Mohorja in Fortunata je popotnike z Brezij sprejel župnik Franc Vidmar in predstavil zgodovino župnije in cerkve, ki je bila vse do leta 1993 ena sama razvalina.

»Moja obljuba, ki sem jo dal pred dobrim mesecem, je izpolnjena. To srečanje in romanje k Mariji Pomagaj iz Žužemberka ter nazaj sta nas še posebej povezala in obogatila,« je dejal pater Bahčič in izrazil neizmerno hvaležnost Bogu in Mariji Pomagaj. Ob tem se je zahvalil vsem za čudovit sprejem in gostoljubnost ob poti in na cilju, še zlasti pa zakoncema Hribovšek, ki sta ga spremljala.