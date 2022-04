Parlamentarne volitve 2022 rekordne? Glasovnice oddalo že skoraj pet odstotkov volivcev

Drugi dan predčasnega glasovanja na volitvah v državni zbor 2022 je glasove oddalo 48.455 volivk in volivcev oziroma 2,86 odstotka vseh volilnih upravičencev, je sporočil DVK. Prvi in drugi dan skupaj se je tako predčasnega glasovanja udeležilo 84.209 oziroma 4,97 odstotka volivk in volivcev.

Še primerjava z državnozborskimi volitvami 2018: prvi in drugi dan skupaj je glasove oddalo 32.301 volivk in volivcev ali 1,89 odstotka vseh volilnih upravičencev.

V dveh dneh predčasnih volitev je letos volilo več ljudi kot leta 2018 v vseh treh dneh. Takrat je na predčasnih volitvah sodelovalo 53.158 volivcev.