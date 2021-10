Srečanje Pahorja in Stevanovića dvignilo veliko prahu, Šarec poziva Pahorja k odstopu: (FOTO)

Stevanović: V stranki ne čutimo razočaranja



Šarec pozval Pahorja k odstopu

Predsednik Republike Slovenijeje danes na pogovor sprejelIz urada predsednika republike so sporočili, da je bilo to na prošnjo Stevanovića. Pahor je v pogovoru izrazil pričakovanje, da bo Stevanović pozval protestnike, naj se popolnoma vzdržijo nasilnih ravnanj in izgredov. »Protesti so del demokratičnega življenja, tisti, ki nanje vabi, pa nosi odgovornost, da so mirni,« je poudaril. Pahor je Stevanovića opozoril tudi na nesprejemljivost stališča, da si protestniki lahko sami izbirajo prostor protesta.Glede zahteve po odstopu vlade je predsednik pojasnil, da sodeluje z vsemi vladami, ki jih izvoli državni zbor, zato ne sprejema pobude Stevanovića, naj pozove vlado k odstopu. Pahor je ponovil svoje prepričanje, da je cepljenje edini način, ki omogoča končanje zdravstvene krize. Glede kritik Stevanovića o neustreznem ukrepanju vlade pravi, da je ob prenizki precepljenosti ukrepanje vlade za zagotovitev javnega zdravstva nujno, sprotnih ocen ukrepov pa da ne daje.Iz stranke Resni.ca, ki jo vodi Stevanović so opoldne poslali sporočilo za javnost, v katerem so navedli, da je »pogovor brez mask med Zoranom Stevanovićem in predsednikom RS Borutom Pahorjem končan«. Stevanović je po besedah stranke Pahorju predlagal, naj se vsaj enkrat postavi v bran ljudstvu ter takoj pozove Vlado Republike Slovenije k odstopu in odpravi obvezujočih ukrepov. »Predsednik Pahor je rekel, da se ne bo vmešaval v delo vlade. Ker je bil izid sestanka pričakovan, v stranki ne čutimo razočaranja.«Predsednik LMŠ in nekdanji predsednik vladeje prepričan, da je bil obisk Stevanovića v predsedniški palači kaplja čez rob. »Ne samo vlada, tudi Borut Pahor bi moral odstopiti že včeraj, ne danes. Funkcijo je spravil na najnižjo možno raven in ponovno dokazal, da živi v svojem svetu instagrama in kvazi dialoga, s katerim naredi še največ škode. Ali, če uporabim njegov znani izraz..."C'mon", Borut ...,« je zapisal (nelektorirano) na twitterju.