Cvetje, pentlje in veliko barv

Pomlad s seboj ne prinese le toplejših in daljših dni, ampak tudi bolj barvito in razigrano garderobo ter dodatke. Letošnjo pomlad in poletje bodo še posebno modni zanimivi lasni dodatki s cvetjem pa rutke in obroči, ki jih z malo spretnosti lahko izdelamo sami iz tistega, kar že imamo doma, ter nekaj dodatki, ki jih kupimo v trgovinah s pripomočki za ustvarjanje in aranžiranje.

Tudi pri nas jih poznamo pod angleškim imenom scrunchie. FOTO: Hazal Ak/Getty Images

Še vedno so zelo modne elastike za lase, ki jih poznamo pod angleškim imenom scrunchie. To so tiste, ki jih obdaja nagubano blago in so ne le modne, ampak tudi veliko bolj nežne in prijazne do las kot običajne. Če jih izdelamo sami, si jih lahko privoščimo na kupe ter barve in vzorce prilagodimo različnim oblačilom.

Potrebujemo tanjšo elastiko, široko okrog centimeter, ter blago. Pa seveda sukanec in šivanko ali šivalni stroj, šiviljski meter in varnostno sponko. Najprej blago odrežemo v trak širine od sedem do osem centimetrov, dolg naj bo približno pol metra. Po dolžini ga zapognemo na pol, notranja stran naj bo obrnjena navzven. Daljša robova zašijemo skupaj in obrnemo, da bo prava stran blaga obrnjena navzven. Odrežemo 20 centimetrov dolg trak elastike in jo na enem koncu prebodemo z varnostno sponko. Sponko zapremo in elastiko napeljemo skozi trak, pazimo, da nam vanj ne uide še drugi konec elastike, ta mora namreč ostati zunaj. Oba konca elastičnega traku zavežemo v trden vozel ali zašijemo, zašijemo tudi oba konca blaga in tako skrijemo elastiko.

Topli in daljši dnevi s seboj prinašajo tudi bolj razigrane in pisane modne dodatke.

Letošnjo pomlad in poletje bodo zelo modne tudi pentlje vseh oblik in velikosti. Z njimi okrasimo elastike ali sponke za lase, obroče in trakove. Za pentljo potrebujemo zgolj primerno dolg in širok trak, vroče lepilo in povsem običajno sponko ali obroč, nekaj, na kar bomo pentljo nato pritrdili. Ko trak odrežemo, ga najprej na vseh štirih straneh zarobimo, to je treba upoštevati že, ko ga režemo, saj bo po robljenju krajši in ožji. Nato ga zavežemo v pentljo, ko smo zadovoljni z obliko, dobro zavežemo, da se ne bi odvezala, za vsak slučaj skozi sredinski vozel naredimo nekaj šivov, nato pentljo prilepimo na želeno podlago.

Barvo in velikost cvetja izberemo po želji. FOTO: Jacob Wackerhausen/Getty Images

Če želimo biti modni, si lahko omislimo tudi cvetno okrasje. Cvetje iz blaga različnih barv in velikosti kupimo v trgovinah s pripomočki za ustvarjanje in ga z vročim lepilom enostavno prilepimo na obroč, trak ali sponko. Cvetove razporedimo po želji, izmenjaje večje in manjše, samo velike ali samo majhne, izbira je povsem naša. Če si želimo s cvetjem ali drugim okrasjem iz blaga popestriti tanjše elastike, trakove ali lasnice, bo šlo z lepilom težje, v tem primeru ga na izbrano podlago prišijemo.

Tudi rutke Letos poleti bodo modne manjše rutke, ki jih zložimo v trikotnik in daljša konca na rahlo zavežemo pod brado, ne zadaj na vratu, kot je bilo modno pred nekaj leti.