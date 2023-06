Pacienta iskali v napačnem mestu: namesto v Velenje so jih poslali v Celje

Dobra dva meseca po tem, ko je na poti v ZD Velenje umrl 74-letnik, so v Velenju spet čakali na reševalce. Od 1. junija sicer vse klice na 112 tudi za Velenje sprejemajo v Dispečerskem centru zdravstva (DCZ) Maribor. Tam so pomotoma aktivirali enoto nujne medicinske pomoči (NMP) Celje. Reševalci so 14 minut po Celju iskali pravo lokacijo, nakar se je izkazalo, da je pacient v Velenju. K sreči se je vse dobro končalo, primer bo proučilo ministrstvo za zdravje.

Mimoidoči v Velenju so v ponedeljek ob 10.30 poklicali na 112, da je potrebna pomoč pri Sanolaborju pri zdravstvenem domu. Ko je dispečer postavil podvprašanje, ali gre za lokacijo pri srednji šoli, je bil odgovor pritrdilen, so pojasnili v ZD Velenje: »Dispečer v Mariboru je narobe sklepal, da gre za lokacijo v Celju. V Celju je Sanolabor v bližini srednje šole in zdravstvenega doma – enako kot v Velenju.«

V Dispečerskem centru zdravstva Maribor bodo primer podrobno proučili, so se pa že opravičili. FOTO: Tadej Regent

Na teren so takoj poslali ekipo NMP iz Celja, ta ekipa pa se je skupno 14 minut vozila od ene lokacije Sanolaborja do druge, nato pa so sporočili, da potreb po nujni medicinski pomoči tam ni. Kot so pojasnili v DCZ Maribor, je celjska ekipa sicer že po petih minutah, odkar so jih aktivirali, prosila za bolj natančne informacije o lokaciji dogodka, malo pozneje pa je klicala očividka, kje so reševalci, saj da jih že dolgo čakajo. V DCZ Maribor so tako ugotovili, da nekaj ni v redu, poklicali so prvega klicatelja, medtem pa je slučajno na kraj dogodka pripeljala ekipa nenujnih prevozov ZD Velenje. Dispečer je takoj aktiviral ekipo NMP Velenje in čez nekaj minut je bil pacient že v velenjskem zdravstvenem domu, od koder je bil manj kot čez pol ure odpuščen v domačo oskrbo.

Opravičilo

Izredno evalvacijo obravnave tega primera so že začeli. »Ponovno bomo apelirali za vzpostavitev elektronske izmenjave podatkov med Regijskimi centri za obveščanje in dispečerskimi centri zdravstva, pri čemer računamo na konstruktivno sodelovanje Uprave RS za zaščito in reševanje, saj tovrstna povezava deluje edino med Regijskim centrom za obveščanje Ljubljana in Dispečerskim centrom zdravstva Ljubljana.«

14 minut so se reševalci vozili naokoli in iskali pravo lokacijo.

V DCZ so se zahvalili še klicatelju in očividcem: »S svojim preudarnim ravnanjem so doprinesli k srečnemu razpletu. Vsem vpletenim, predvsem pa oboleli osebi, ki je potrebovala nujno medicinsko pomoč, se v DCZ Maribor iskreno opravičujemo.«