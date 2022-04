Otok ljubezni bo pomodrel

Skupina Lan, ki deluje v sklopu Turističnega društva Büjraš Ižakovci, ohranja staro ljudsko opravilo pridelave in predelave lanu. V tkalski delavnici na Otoku ljubezni iz njega izdelujejo platno, kot so ga njihovi dedki in babice. Včasih so ga porabili za šivanje oblek, prtov, ponjav, vreč in vsega, kar so potrebovali doma, saj so bili samooskrbni.

Laneno seme so zagreble v zemljo. FOTOGRAFIJI: JOŽE ŽERDIN

Tudi letos so članice ročno posejale domači lan tik ob tkalski delavnici in tkalskem muzeju. Prostor, ki so ga z motikami prekopale in pripravile za setev, je ograjen s pleteno ograjo iz šibja. Brž ko bo vzklil, bodo bdele nad njegovo rastjo in čakale, da po sto dneh dozori.

Setev so si ogledali številni obiskovalci, pa tudi poleti, ko bo lan cvetel in okolico obarval modro, bo vreden ogleda in občudovanja. Ko bo dozorel, ga bodo članice ročno pomikale. Rade tudi pokažejo, kako nastaja platno. To opravilo ohranjajo in negujejo že 30 let. Postopke večkrat pokažejo na delavnicah v šolah in vrtcih, na Otoku ljubezni v Ižakovcih in na beltinskem folklornem festivalu. Članice skupine Lan znanje in izkušnje o kulturno-etnološki dediščini prenašajo na mladi rod. Že vrsto let ohranjajo projekt od semena do platna.