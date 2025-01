Velika novost na Facebooku in Instagramu. Kako bo to vplivalo na slovenske uporabnike?

Na družbenih omrežjih Facebook in Instagram v ZDA odslej ne bo več preverjanj dejstev, je danes sporočil glavni izvršni direktor tehnološkega podjetja Meta Mark Zuckerberg. Kot poroča ameriška televizija CNN, gre za poskus Mete, da ugaja novoizvoljenemu ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu.

Meta, ki ima med drugim v lasti dve globalno izredno priljubljeni omrežji Facebook in Instagram, bo tako v ZDA končala sodelovanje z zunanjimi sodelavci, ki so preverjali objave ter jih po potrebi označevali kot zavajajoče ali lažne. Namesto tega bo Meta sledila omrežju X, kjer uporabniki sami s t. i. skupnostnimi zabeležkami (v izvirniku community notes) lahko pod objavami tem dodajo kontekst ali izpostavijo, da so lažne.

Preverjanje dejstev v EU za zdaj ostaja

Po video sporočilu Zuckerberga, v katerem je napovedal še niz drugih sprememb za ameriške uporabnike, so iz Mete za bruseljski portal Politico potrdili, da zaenkrat ne nameravajo končati preverjanja dejstev v EU.

Meta sicer namerava tudi prilagoditi sisteme za avtomatično zaznavanje spornih vsebin, tako da bodo po novem opozarjali le na resne kršitve, kot so objavljane otroške pornografije ali vsebin, povezanih s terorizmom. Zuckerberg je ob tem priznal, da bodo ljudje na platformah posledično videli več škodljivih vsebin, za prijavljanje teh pa se bodo zanašali na uporabnike same. V pojasnilu odločitve je rekel, da je to cena, ki jo morajo plačati, saj da so bili tisti, ki so preverjali dejstva, politično preveč pristranski.