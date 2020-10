OstaniZdrav: število izdanih kod ni enako številu okuženih

14 dni: 455 izdanih kod, 282 naloženih



Število izdanih kod,ni enako številu okuženih



Le 10 odstotkov si je naložilo aplikacijo

Strokovnjaki: ni skrbi za vdor v zasebnost

Ministrstvo za javno upravo je po pridobljenem pozitivnem mnenju informacijskega pooblaščenca začelo objavljati število izdanih t. i. TAN kod. Slednjo okuženim s koronavirusom izda Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), ti pa si jo nato vnesejo v aplikacijo #OstaniZdrav na telefonu.Kot so sporočili z ministrstva, bodo podatke o številu izdanih kod osveževali dnevno, dostopni pa bodo na povezavi: https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/mobilna-aplikacija-ostanizdrav/V 14 dneh je bilo po navedbah ministrstva izdanih 455 TAN kod, v aplikacijo pa si jo je nato dejansko vneslo 282 ljudi. Vnos kode, ki uporabnike drugih telefonov z naloženo aplikacijo obvesti, da so bili nekje v stiku z okuženo osebo, je namreč prostovoljen.Na ministrstvu pojasnjujejo, da podatkov o podeljenih kodah za zdaj niso objavljali, ker jih niso beležili v obliki dnevne statistike. Za začetek objavljanja pa so se odločili po pridobljenem pozitivnem mnenju informacijskega pooblaščenca.Dnevno bodo, kot pravijo, objavljali osvežene podatke o številu prenosov aplikacije ter številu izdanih TAN kod. Ker se ta v zgoščeni vrednosti na strežniku hrani 14 dni, vse starejše zgoščene vrednosti TAN kod pa se zaradi varnostnih razlogov izbrišejo, bodo vsakih 14 dni objavili tudi podatek o skupnem številu izdanih kod in število dejansko vnesenih kod za to obdobje.Število izdanih kod po njihovih navedbah sicer ne sovpada s številom pozitivnih testov. Posameznik morda aplikacije nima naložene in se mu v tem primeru koda ne sporoča. Druga od možnosti je, da posameznik zamudi z vnosom kode v aplikacijo (to je treba v telefon zaradi varnosti vnesti v eni uri po tistem, ko je obveščen o pozitivnem testu) in prosi za ponovno dodelitev kode, pravijo.Izdane in vnesene kode kažejo na to, da je aplikacija #OstaniZdrav aktivna, torej da jo ljudje uporabljajo, pravijo na ministrstvu. Samo aplikacijo si je po besedah vladnega govorca za covid-19po zadnjih podatkih naložilo več kot 130.000 ljudi, kar je 10 odstotkov vseh uporabnikov telefonov.Aplikacija je po navedbah ministrstva pomembna predvsem, ker je NIJZ pred dnevi opozoril, da njihovi zaposleni zaradi ogromnega porasta okuženih oseb ne morejo več izvajati dosedanje prakse, ko so pri vsaki pozitivni osebi napravili poizvedovanje o vseh osebah, s katerimi bi bila lahko v kontaktu. Aplikacija je zato dobro orodje, ki je še posebej v tem položaju lahko v znatno pomoč epidemiologom, so navedli.Kot je na nedavni virtualni okrogli mizi Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani dejaliz nacionalnega odzivnega centra za kibernetsko varnost SI-CERT, je aplikacija narejena dovolj dobro, da ne omogoča zlorab. Tudi namestnik informacijske pooblaščenkee dejal, da pri informacijskemu pooblaščencu za zdaj nimajo večjih pomislekov glede njenih posegov v zasebnost.