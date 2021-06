Ostal brez doma in odškodnine

Zgodba o rušenju na črno zgrajene brunarice v Bohinju je v javnosti pred dobrimi sedmimi leti dvignila veliko prahu. Darko Kuzmič je kot nekdanji upravitelj doma CŠOD Bohinj v njej živel 30 let, saj mu je država, ki je bila sicer lastnik brunarice, to dovolila. A so 5. novembra 2013 v Ribčevem Lazu ob Bohinjskem jezeru zahrumeli stroji in podrli na črno zgrajeno brunarico, edini Kuzmičev dom. Le dva dni za tem je takratni minister za infrastrukturo in prostor Samo Omerzel sporočil, da se črnograditeljem ne bo več rušilo, ker je sprejet moratorij. V delu javnosti je prevladalo prepričanje, da ...