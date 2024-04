Zdravniki in zdravnice jeseniške bolnišnice v javnem pismu zahtevajo ukrepanje

Zdravniki jeseniške bolnišnice so se oglasili z javnim pismom, v katerem vlado opozarjajo, »da sedanja oblika dela pomembno vpliva na obseg našega dela in obravnavo pacientov, kar se bo ob nadaljevanju stavke v naslednjih tednih še poslabšalo«. Tako kot drugje so bile tudi v jeseniški bolnišnici od začetka zdravniške stavke 15. januarja do 1. marca stavkovne aktivnosti omejene na enourne zbore zdravnic in zdravnikov dvakrat na teden, s 1. marcem pa je večina umaknila soglasja za nadurno delo. Opravijo 40 ur na teden in 8 ur nadurnega dela.

»Nova oblika dela je zahtevala pripravo novih urnikov, kar je imelo za posledico dodatno zmanjšanje obsega dela predvsem operativnih strok. Na večjih oddelkih, kot so kirurški, anesteziološki in interni, zagotavljanje nujnih obravnav sicer poteka nemoteno, prizadete pa so predvsem nenujne elektivne obravnave in operacije,« so zapisali v javnem pismu.

Radiološki oddelek, ki je bistven za kakovostno delo bolnišnice in zagotavlja slikovno diagnostiko, je kadrovsko že leta podhranjen in deluje le s sodelovanjem zunanjih sodelavcev, opozarjajo in dodajajo, »da vse to tudi močno vpliva na odnose med zaposlenimi, povečuje stresne obremenitve, kar vpliva na naše delo in zdravje«.