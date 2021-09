Ortopedi zagrozili s kolektivno odpovedjo

Splošna bolnišnica Celje (SBC) v prihajajočem četrtem valu ponovno in še dodatno zmanjšuje ortopedsko dejavnost tako v operativnem kot tudi ambulantnem delu. »Javno opozarjamo, da je naša dejavnost zavrta že vse od prvega vala. V času epidemije smo bili popolnoma zaprti, v času med posameznimi valovi pa smo delali v manj kot polovičnem obsegu. A to ne pomeni, da smo ždeli doma, temveč so naši specialisti ortopedi pomagali na drugih, tudi covidnem oddelku naše bolnišnice,« v imenu vseh sedmih zdravnikov na ortopediji opozarja Marko Mihelak, specialist ortopedije in predstojnik oddel...