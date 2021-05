Orjaški rudar zasvetil nad Trbovljami

Po letu dni od pobude, da se v spomin in zahvalo vsem rudarskim rodovom postavi spomenik, ki bo trajno zaznamoval več kot 250-letno rudarjenje v revirjih, je v petek zvečer zasijal eden največjih rudarjev na svetu. V Trbovljah so namreč prižgali osemmetrski kip rudarskega junaka Prometeja. Skulptura je s Špicberga, kjer stoji, polni dve uri razsvetljevala nebo nad nočnimi Trbovljami s posebnim ognjemetom, ki je švigal poldrugi kilometer visoko in ga je kljub nizkim oblakom bilo mogoče videti v osrednji Sloveniji. Zoran Poznič je prepričan, da bo Prometej stal še 500 let. FOTO: Goran Rovan Skul...