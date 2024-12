Opozicija niza očitke Boštjančiču, koalicija ga brani

Opozicijski poslanci v obravnavi interpelacije o delu ministra za finance Klemna Boštjančiča še naprej nizajo očitke na njegov račun. Poudarili so, da takšna oseba ne bi smela zasedati javne funkcije, sploh ministrske. V koaliciji ministra medtem še naprej branijo, pri čemer so med drugim izpostavili dosežke ministrstva pod njegovim vodstvom.

Andrej Poglajen (SDS) je ministru Boštjančiču očital, da je zanemaril skrbništvo nad državnim proračunom v korist lastnih interesov. »Ministrstvo, ki ga vodi gospod Boštjančič, je identična slika tega, kar spremlja celotno vlado. Spremlja jo korupcija, spremlja jo klientelizem, spremlja jo nepotizem in spremljal jo bo tudi oziroma doživela bo bridki konec, ki se bo odrazil na naslednjih volitvah,« je dejal.

Po besedah Tomaža Lisca (SDS) v oči bode tudi to, da minister v današnji obravnavi v DZ očitkov ni zavrnil. »Spoštovani minister, danes imate največjo in najbolj odgovorno možnost, da bi vse očitke konkretno zavrnili. Vi pa ste rekli 'na odboru, v medijih, sem že vse zavrnil'. Zakaj niste danes ponovili zgodbe in še enkrat vsega zavrnili?« ga je vprašal.

Precej očitkov se je nanašalo na višje davke. Kot je dejala Iva Dimic (NSi), so posebno skrb vzbujajoče njihove posledice za družine. »Ljudje so v težavah, če želijo ohranjati način življenja, ki so ga poznali pred ministrovanjem gospoda Boštjančiča,« je opozorila.

Izpostavili domnevno korupcijo

V SDS so med očitki ministru izpostavili tudi domnevno korupcijo pri prodaji Športne loterije. Pri tem so se sklicevali na današnje poročanje nekaterih medijev, da naj bi Boštjančič v zameno za dovoljenje finančnega ministrstva za prodajo loterije zahteval denar zase in za Gibanje Svoboda.

Na ministrstvu so te navedbe sicer že zavrnili. Kot so poudarili v današnjem sporočilu za javnost, v katerem so navedli tudi vsebino zahteve za popravek, ki so jo naslovili na spletni portal Požareport, ni minister »nikoli in nikdar zahteval podkupnine ne v tem ne v katerem drugem primeru«. Boštjančič pa je v izjavi novinarjem ob robu seje poročanje označil za neumnost, ki da se ni naključno pojavila na dan interpelacije.

Robert Janev (Svoboda) je glede teh očitkov opozoril, da o prodaji Športne loterije odločajo njeni lastniki, ministrstvo pa le preveri, ali izpolnjujejo pogoje za prodajo. »Torej, še enkrat, jaz navkljub trudu, da bi našel en majhen košček tega, kaj dejansko minister za finance dela napačno, tega žal ne najdem,« je dejal.

Tine Novak (Svoboda) je interpelacijo označil kot »poskus ustvarjanja afere iz proceduralnih razlik in tehničnih napak brez realne podlage«. Izpostavil je številne dosežke ministrstva pod Boštjančičevim vodstvom, pri čemer mu je pritrdil tudi kolega iz poslanske skupine Uroš Brežan. Ta je med drugim izpostavil učinkovit odziv na lanske ujme. »Tudi občinam je bil minister ob dogovarjanju zelo naklonjen,« je dejal o dogovarjanju glede višine povprečnine za občine.

Če bodo poslanci izkoristili ves razpoložljivi čas za razpravo, bodo o interpelaciji glasovali okoli 21. ure.