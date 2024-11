Zgodovinski dogovor! Vlada in sindikati prenovili plačni sistem javnega sektorja

Slovenija je po več kot 15 letih prizadevanj dosegla zgodovinski dogovor med vlado in sindikati javnega sektorja o celoviti prenovi plačnega sistema. Dogovor je plod dolgotrajnih in zahtevnih pogajanj, ki jih je omogočil obnovljeni socialni dialog.

Podpredsednik vlade in finančni minister Klemen Boštjančič je ob tem poudaril, da gre za ključen korak k bolj pravičnemu, fleksibilnemu in vzdržnemu sistemu plač v javnem sektorju.

Minister Boštjančič je izpostavil, da je vlada v koalicijski pogodbi postavila socialni dialog kot temeljno vrednoto. »Ponosni smo, ker smo skupaj dokazali, da socialni dialog kot ena temeljnih vrednot razvitih, modernih držav deluje tudi v Sloveniji, če je volja na obeh straneh,« je dejal. Dodal je, da je bil socialni dialog v preteklosti večkrat ogrožen, vendar doseženi sporazum dokazuje, da lahko sodelovanje obrodi sadove, če sta prisotni volja in zavzetost.

Nagrajevanje zaposlenih in privabljanje mladih

Dogovor prinaša več pomembnih novosti za približno 190.000 javnih uslužbencev, med drugim:

Zagotovilo osnovne plače nad minimalno: noben javni uslužbenec ne bo prejemal osnovne plače, nižje od minimalne.

Povezanost plačila z delovnimi rezultati: nov sistem bo omogočal stimulativno in fleksibilno nagrajevanje ter napredovanje.

Privabljanje mladih: sistem omogoča hitrejši vstop mladih v višje plačne razrede, kar je bila ena ključnih ovir prejšnjega sistema.

Prilagajanje inflaciji: uvedeni bodo mehanizmi za usklajevanje plač z inflacijo, kar bo zagotovilo dolgoročno stabilnost plač.

Minister je še poudaril, da reforma ni zgolj kratkoročna rešitev. Mednarodni denarni sklad je po obisku v Sloveniji ocenil, da gre za reformo, katere učinki bodo vidni še desetletja.

Podpis pogodbe o novem plačnem sistemu. FOTO: Jože Suhadolnik/delo

»Reforme ne moremo presojati zgolj po začetnem strošku, ampak vedno srednjeročno in dolgoročno,« je poudaril Boštjančič. Dodal je, da je bila odločitev za celovito prenovo bolj odgovorna kot enostaven dogovor o začasnem dvigu plač.

Dobre delovne razmere so ključne za delovanje države

Ob pogajanjih so se soočali z velikimi težavami in zapleti, vendar sta obe strani ostali osredotočeni na skupni cilj. Minister se je zahvalil strokovnim ekipam na vladni in sindikalni strani za njihovo predanost in delo. »Kljub napornim pogajanjem nam je uspelo doseči ta zgodovinski dogovor,« je dejal.

Prenovljeni plačni sistem ne prinaša le pravičnejšega nagrajevanja in boljših razmer za zaposlene, temveč tudi okrepljeno stabilnost in učinkovitost javnega sektorja, ki je ključen za delovanje države.

»Dobro delujoč in stabilen javni sektor je pogoj za delovanje celotne države in vseh njenih podsistemov,« je zaključil Boštjančič. Vlada ostaja zavezana dolgoročnim ciljem in nadaljnjemu dialogu, ki bo pripomogel k razvoju Slovenije kot moderne in socialno odgovorne države.