Opat je prvi pri delu in jelu (FOTO)

Stična je znana po svojem poletnem semanjem dnevu, po novem pa tudi po Adventu v Stični, v sklopu katerega so pripravili prvi adventni sejem.

»V Stični smo se odločili, da malce bolj zavihamo rokave in pripravimo več dogodkov, ki so zanimivi za ljudi in tudi za podjetnike, ki se komaj postavljajo na svoje noge ali že daljši čas ustvarjajo z rokami. Zato smo jim ponudili nekaj sejemskih dni, kjer se lahko predstavijo, ponudijo svoje izdelke, obiskovalci pa lahko najdemo ideje in predmete, ki jih imamo potem za darila,« je razložil David Mrvar, predsednik Turističnega društva Stična.

Čebelarji so se zbrali ob sv. Ambrožu, potem pa na sejem. FOTO: Občina Ivančna Gorica

Lični izdelki v bogati rokodelski ponudbi FOTO: TD Stična

Ideja je padla na plodna tla, že z njeno prvo izvedbo so privabili veliko obiskovalcev, predstavilo se je kar več mojstrov in mojstric. Med njimi tudi Aleksandra Mihelič.

»Izdelujem unikatne izdelke iz papirja, tokrat sem predstavila klasične božično-novoletne voščilnice, nekaj pa je tudi posebnih voščilnic, na primer s čajčki, ko dodam v voščilnico čajno vrečko. Imamo tudi čokoladne voščilnice, veliko je darilnih škatlic, tu so še sladki šopki,« svojo ponudbo opiše domačinka iz Šentvida pri Stični.

David Mrvar je ponosen, ker jim je uspelo izpeljati Advent v Stični. FOTO: Drago Perko

»Ustvarjam že dolgo. Pri rojstvu druge hčerke se je pri porodu nekaj zapletlo, zato ima hči cerebralno paralizo. Potem pa je bilo prav s tem ustvarjanjem najlažje združiti vse obveznosti,« nam je povedala Aleksandra in pohvalila organizatorje, ker so pripravili sejem, ponudili možnost domačim rokodelcem ter pripravili dogodek, ki je povezal ljudi.

Uspeh v drugem poizkusu

Na sejmu se je seveda predstavila tudi stiška opatija. Cistercijanski samostan ali opatija Stična je najstarejši samostan na slovenskem ozemlju. Cistercijani so pripadniki reformiranega benediktinskega življenja, na stojnici pa je bil sam opat Maksimiljan.

Ideja se je porodila pred 10 leti, ko so začeli čebelarske maše ob godu svetega Ambroža.

Sladki šopki in izvrne voščilnice FOTO: TD Stična

Opat na delovnem mestu FOTO: Drago Perko

»Če si predstojnik, moraš biti prvi pri delu in jedi,« je pojasnil, potem pa prišel k bogati beri na stojnici, ki se je šibila pod težo pšenične in koruzne moke, polente, ajdove kaše, ajdove moke, ješprenja in tudi doma pridelanega bučnega olja. Nista manjkala niti kislo zelje in kisla repa, ki ju prav tako pridelujejo tamkajšnji menihi.

Po hčerkinih težavah se je posvetila ročnim delom. FOTO: Drago Perko

Opat ni skrival veselja, da je bil sejem ravno na dvorišču samostana. »Ideja se je porodila pred 10 leti, ko smo začeli čebelarske maše ob godu svetega Ambroža. Pa takrat sejem ni zaživel. Letos pa je Turistično društvo Stična dobilo novega vetra v jadra. Povabili so me k sodelovanju, sam sem tudi član društva. Predlagal sem, da bi bil semanji dan tudi v času adventa. Kolegi iz društva so me podprli in tako smo zdaj tu,« je pojasnil opat.

Advent v Stični FOTO: Drago Perko

Spomin na otroške dni

V okviru Adventa v Stični je bila torej tudi Ambroževa maša, na kateri so se zbrali v nedeljo čebelarji, že dan prej pa so odprli Razstavo jaslic v Stični. »V soboto zvečer smo imeli odprtje razstave jaslic, svoje unikatne izdelke so prispevali rokodelci iz skoraj vse Slovenije in tudi tujine,« nam je še povedal David Mrvar.

»Vsakemu človeku, tudi nam starejšim, je še vedno močno v spominu božični čas. Otroci smo se vedno veselili postavljanja jaslic, čeprav povsem natančno nismo razumeli, kaj božič pomeni. Smo pa razumeli, kaj pomeni pokrajina, v katero smo umeščali figurice ovac, drugih živali, hišic in Svet družine. Zato se nam je zdelo primerno, da to slovensko tradicijo poskušamo zaznamovati z razstavo jaslic, ki niso industrijsko narejene, ampak so delo umetnikov, ki se prav s tem ukvarjajo,« pa je predsednik Turističnega društva Stična pojasnil, zakaj so se odločili še za razstavo jaslic in tako še oplemenitili praznike v Stični.