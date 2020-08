Spet visoko število okuženih, med njimi tudi malček

V četrtek so v Sloveniji ob 1.338 testiranjih potrdili 42 primerov novega koronavirusa, kažejo podatki sledilnika covid 19. V bolnišnici se zdravi 22 bolnikov, en bolnik potrebuje zdravljenje na intenzivnem oddelku. Tokrat je med okuženimi tudi oseba iz najmlajše starostne skupine 0–4, še en primer je tudi v skupini do 14 let, skupaj pa je v skupinah do 34 let 18 okuženih. Trenutno