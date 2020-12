Ogorčeni Tonin sporoča slovenski estradnici: To je dno dna

Jadranka Juras. FOTO: Nataša Kralj

Ne bo dopustil poceni populizmov

»Dovolj je teptanja Slovenske vojske,« je v zapisu, ki ga je naslovil Pisma iz vlade, zapisal obrambni minister. Njegov zapis je odziv na besede pevke, izrečene v zadnji oddaji Zadnja beseda na RTV Slovenija, ko so štiri sovoditeljice govorile tudi o zakonu o financiranju Slovenske vojske, po katerem naj bi v naslednjih petih letih zanjo namenili 780 milijonov evrov.»Sama pa smatram, da je veliko odgovornost to, da ti hodiš na misije in tam pobijaš lokalno prebivalstvo. Velika odgovornost to, da naši vojaki hodijo nekam, kjer sploh ne branijo Slovenije, vendar so vpleteni v globalno vojno proti terorizmu, ki traja že od leta 2001 in ji ni videti konca,« je dejala Jurasova, sicer najbolj znana kot velika zagovornica pravic živali.Preberite tudi:»“Slovenska vojska na misijah pobija lokalno prebivalstvo.” „Slovenska vojska ni želela prepeljati nosečnice.” “Vojak s puško meril v civilista in mu ukazal, naj poklekne.” Vse to so izjave, ki so v zadnjih mesecih odmevale v javnosti. Gre za spretne manipulacije in zavajanja, katerih namen je en sam: diskreditacija in razgradnja Slovenske vojske,« je zapisal Tonin in dodal, da vojska nujno potrebuje modernizacijo, zaradi tega pa da je sedaj deležna vseh mogočih javnih diskreditacij.»Včasih se vprašam, kako nizko še lahko gremo. Nedavna izjava, da slovenski vojaki na misijah pobijajo lokalno prebivalstvo, pa je dno dna in tepta dostojanstvo vseh pripadnic in pripadnikov SV. Po zmerjanju garde SV, lažnem obmejnem incidentu, izkrivljenih karikaturah in drugih spinih je namen tvorcev tovrstnih manipulacij jasen,« je prepričan minister, ki je poudaril, da vojska na svojih nalogah doma in v tujini deluje profesionalno, častno in v skrbi za sočloveka. Spomnil je, da slovenski vojaki v mednarodnih operacijah in misijah delujejo že 23 let in da je njihovo poslanstvo v prvi vrsti humanitarno.»Od zmerjanja v medijih do zmerjanja vojakov je le korak ... To smo že doživeli ob letošnjem praznovanju dneva državnosti, ko se zavedamo pomena lastne države, katere pomemben branik je ravno SV. Prav zato kot minister za obrambo ne bom dopustil, da bodo lahko posamezni aktivisti širili poceni populizme o SV, ki so namenjeni zgolj zavajanju javnosti in spodkopavanju njenega obstoja,« je še dodal Tonin.Sporne besede Jurasove si lahko ogledate od približno 13. minute naprej: