Strokovnjaki razkrili, kaj jih je v šovu Poroka na prvi pogled najbolj šokiralo

V Jutru na Planetu so gostovali strokovnjaki iz Poroke na prvi pogled. Pred nami je namreč finalni teden eksperimenta, gledalci pa bodo lahko videli, kaj se je po končnih odločitvah dogajalo s pari.

Na vprašanje voditelja, ali bi zdaj, če bi še enkrat sestavljali pare, ravnali drugače, kot so pred začetkom eksperimenta, so strokovnjaki odgovorili negativno. »Zares smo se zelo poglobili, bili so izdelani psihološki profili in na podlagi tega smo videli, kateri pari so najbolj komplementarni, da se lahko res največ naučijo drug od drugega in, če želijo, tudi ustvarijo zvezo,« je dejala partnerska terapevtka Špela Gornik.

Voditelja je zanimalo tudi, kateri dogodek je najbolj zaznamoval dinamiko šova oziroma kaj jih je morda šokiralo. Gornikova je izpostavila zadnjo ceremonijo, na kateri je Olga delila eno od svojih travm, v otroštvu je bila namreč fizično zlorabljana. Po mnenju strokovnjakinje smo tukaj lahko videli, zakaj se je na trenutke obnašala na določen način.

Ponovno srečanje parov bo poskrbelo za presenečenja

Psiholog Timotej Strnad je dejal, da je v eksperimentu imel vsak par vsaj en prelomen dogodek. »In jaz pri teh parih vedno malo čakam, ker vem, da bo najverjetneje nekje 'zapelo', in potem me zanima, kako bosta prek tega prišla. Mogoče bi izpostavil to, kako sta Katja in Matic začela,« je dejal in poudaril, da sta zelo hitro končala vsak na svojem bregu. A kot so razkrili strokovnjaki, je v njunem odnosu očitno prišlo do preobrata, kar bodo gledalci lahko videli na ponovnem srečanju parov.

Publicistka Sonja Javornik pa je dejala: »Meni osebno je bilo pomembno, da sta Rudi in Marjetka tako mirno sprejela moje sugestije in nasvete po zapletu s solato.« Dodala je, da se tukaj pokaže, koliko stvari moramo doreči, ko imamo novega partnerja. Je pa izpostavila tudi menjave parov, kar pa po njenem mnenju v današnji družbi ni veliko presenečenje.