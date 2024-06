Astrologinja Lenka: stik z naravo, želja po dobri hrani – to je čas užitka

Luna je okoli 8. ure prešla iz znamenja ovna v bika. Vzdušje na tem mestu spodbuja dobro počutje in dosežke. Sprva k večjim željam in višjim dobičkom, zadovoljstvu ... Prevladuje samozavest, ki lahko prinese uspeh.

Bik pa je trmast, ne želi sprememb, temveč se predaja težavam, ki ga mučijo že dlje časa. To lahko predstavlja oviro – raje se poskusite osredotočiti na sedanjost.

Lunin kvadrat s Plutonom iz znamenja vodnarja vas lahko zadrži, ustavi razmišljanje o kopičenju in spremembah. Kaj morate zapustiti, zavreči? To na tej točki ni pomembno. Ta energija pa se bo razpršila nekje do poldneva.

Astrologinja Lenka. FOTO: Osebni Arhiv

Ugodni aspekt med Jupitrom in Plutonom spodbuja občutek, da zmorete vse. Neustrašni boste, polni idej in vizij, finance bodo stabilne. Dosežete lahko marsikaj, če v to le verjamete. Ta vidik je znak obilja, sreče in potovanja.

Junij bo radoživ

Merkur, planet razuma in komunikacije, se je sredi dopoldneva premaknil v znamenje dvojčkov, v svoj dom in sedež, kjer bo spodbudil več druženja, pogovarjanja, včasih tudi pretiravanja v vsem, kar želimo izvedeti in videti.

V dvojčkih bo ostal do 17. junija, gostil pa bo vse najkoristnejše planete. Prihajajo igriva energija, radoživost in veliko komunikacije. Potreba po branju, pisanju, študiju se tukaj ne poglobi, odraža se bolj v obliki lahke literature in drugih zabavnih stvari.

Astrološka karta za danes. FOTO: Lenka Stanić

Danes je ponedeljek, dan lune, ta pa je na najvišjem položaju. Bik spodbuja stik z naravo, se osredotoča na hrano, delo in celo zapravljanje. To je čas užitka.