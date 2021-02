Ogorčeni dijaki napovedali bojkot, ministrica jim odgovarja

Po poročanju Radia Slovenija dijaki v torek pripravljajo protest, na Gimnaziji Celje Center zbirajo prijave na protest, ravnatelj Gregor Deleja pa je sporočil, da dijakom, ki se bodo odločili za protest, ne bodo dajali neupravičenih ur.

Dijaki, zbrani v iniciativi Zahtevamo šolo, so včeraj pričakovali srečanje s šolsko ministricoa so sestanek na ministrstvu preložili na 9. februar.Kot so jim odgovorili, sestanka ni bilo mogoče izvesti zaradi nujne seje v parlamentu, je za Kanal A povedaliz iniciative Zahtevamo šolo. V iniciativi so napovedali, da so ministrstvu poslali svoje zahteve, če ne bodo izpolnjene, pa bodo 9. februarja bojkotirali pouk na daljavo.V iniciativi to razumejo kot pokroviteljski odnos do mladih, prestavitev sestanka na dan napovedanega bojkota pouka pa kot namerno provokacijo. V iniciativi tudi menijo, da je neprimerno, da ministrica na pogovore z iniciativami ne pride, saj je njeno delo, da dijake podpira in z njimi razvija dialog.Med drugim v iniciativi zahtevajo šolanje po modelu C ne glede na epidemiološko sliko in prilagoditev mature, želijo pa si tudi boljše komunikacije.Ministrica se je na navedbe, da gre za provokacijo odzvala, da ves čas dobro sodelujejo z Dijaško organizacijo Slovenije, iniciativa pa je pobudo za sestanek zavrnila. Zatrdila je, da z vsemi deležniki dobro sodeluje in da dijaki niso izjema.