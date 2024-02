Skrb in ogorčenje: to je Fajonova ob smrti Navalnega izrazila ruskemu veleposlaniku

Zunanja ministrica Tanja Fajon je danes dejala, da so opravili pogovor z ruskim veleposlanikom v Ljubljani Timurjem Ejvazovom ter mu ob smrti ruskega opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega izrazili skrb in ogorčenje. Po njenem prepričanju je odgovornost za smrt na strani ruskega predsednika Vladimirja Putina.

Slovenija je Rusijo pozvala, naj omogoči izvedbo mednarodne neodvisne preiskave smrti opozicijskega politika. Kot je poudarila ministrica na skupni novinarski konferenci z jordanskim kolegom Ajmanom Safadijem, je Slovenija namreč v preteklosti že pozivala Moskvo, naj poskrbi za varnost in zdravje zaprtega Navalnega.

Poziva k izpustitvi protestnikov

Ministrica je bila kritična tudi do aretacij ljudi, ki so se v preteklih dneh javno poklonili spominu pokojnika. Ob tem poziva k izpustitvi teh ljudi, kot tudi vseh političnih zapornikov, ki delijo usodo Navalnega. »Za zločine ni odgovoren ruski narod,« je poudarila Fajon.

Državni sekretar na MZEZ Marko Štucin je ob prihodu na zasedanje ministrov za evropske zadeve v Bruslju pojasnil, da so pogovor z veleposlanikom opravili danes zjutraj.

»Rusijo smo pozvali, da čim prej izvede neodvisno mednarodno preiskavo, ki bo razjasnila okoliščine, in tudi da izpusti vse preostale zapornike, ki so na podlagi podobnih neosnovanih obtožb zaprti po ruskih zaporih,« je povedal.

Mogoči so morebitni ukrepi

Dodal je, da pogovori na ravni EU o morebitnih ukrepih v odziv na smrt Navalnega še potekajo. Bo pa Slovenija po njegovih besedah najverjetneje podprla sankcije proti odgovornim, ki jih je v ponedeljkovi izjavi v imenu Unije omenil tudi visoki zunanjepolitični predstavnik Josep Borrell.

47-letni Navalni je v petek umrl v zaporu na severu Rusije. Okoliščine še niso znane.

Žalujejo mnogi

Pokloni pokojnemu oporečniku se vrstijo tudi zunaj Rusije. Tudi v Sloveniji so številni odložili cvetje in prižgali sveče pred nemškim veleposlaništvom, kjer visi tudi izjava nemške zunanje ministrice Annalene Baerbock, da je Navalni predstavljal svobodno in demokratično Rusijo in da je zaradi tega umrl.

Medtem pa se je v Moskvi v ponedeljek Navalnemu poklonila slovenska veleposlanica v Rusiji Darja Bavdaž Kuret, ki je položila cvetje na spomenik žrtvam politične represije Moskvi.