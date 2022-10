Oglasila se je Nika Kovač: Napadajo me, ker sem devetkrat padla na izpitu za avto

V zadnjih dneh je veliko prahu na domači politični in medijski sceni dvignila politična aktivistka in vodja inštituta 8. marec Nika Kovač. Ta je namreč javno priznala, da je vozniški izpit neuspešno opravljala kar devetkrat, medtem se je celo trikrat zaletela in menjala dva inštruktorja. Mnoge je šokirala tudi trditev, da je na avtocesti vedno vozila 50 kilometrov na uro.

Kot je na facebooku razkrila Kovačeva, je deležna precej napadov, ki prihajajo z desne. »Zabavajo me napadi, ki jih s strani desnice dobivam, ker sem 9-krat padla izpit za avto. Veliko jih je. Vedno hujši so,« je zapisala in dodala, da je po njenem mnenju o šibkostih pomembno govoriti. Prav tako priznavati napake in se občasno smejati svoji nesposobnosti. »In na koncu predvsem biti samo človek. Človek, ki si odpušča. Se ima rad. In se ne jemlje pretirano resno. Neoliberalna družba nas nenehno sili v ideal perfekcije. Vzljubiti svoje šibkosti in si jih dovoliti imeti – pa je lahko majhen korak k uporu.«