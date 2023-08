Oglasila se je naša sodelavka, ki živi v Črni na Koroškem: Razmere so še vedno precej kaotične

Po ujmi in poplavah je večji del Koroške še vedno odrezan od sveta. »Razmere so še vedno precej kaotične,« opisuje dogajanje naša sodelavka Tina Božiček.

Elektroslužbam je sicer uspelo vzpostaviti električno energijo na večjem delu območja, določeni zaselki pa so še brez elektrike. Korošci so brez vode, pove nam tudi, da so številne ceste neprevozne in nevarne. Pristojni civilno prebivalstvo opozarjajo, naj ne odhajajo na pot in naj dajo prednost intervencijskim vozilom.

NUJNO! To je razpored razdeljevanja hrane na Koroškem. Hrana se bo razdeljevala po naslednjem razporedu: Rudarjeva zadruga 13.30,

center Črne pri župnišču 13.45,

Pristava na stadionu 14.00,

Lampreče, igrišče osnovne šole 14.15,

žerjav pri delavskem domu 14.45.

Na lokacijah Koprivna, Podpeca, Šmelc, Ludranski Vrh, Jazbina in Topla bo hrano pripeljal helikopter čez dan. Ta razpored velja za vse dni naprej, do nadaljnjega.

Poleg številnih prostovoljcev, gasilcev in druge delovne sile so danes na terenu geologi, ki pregledujejo območje pri Matozu, kjer grozi plaz, in ocenjujejo nevarnost. Sodelavka pove, da so prve informacije spodbudne. »S stroji, ki so jih včeraj pripeljali iz Novega mesta, jim je uspelo očistiti strugo v središču Črne. Odstranili so material iz struge in avtomobile, ki so se zagozdili pod most. Zaradi tega se je tudi razlila Meža.«

FOTO: Voranc Vogel

Pridnim rokam je danes uspelo v strugo speljati Javorski potok. Ob stran so naložili material, da se ta ne bo več razlival. »Akcija je stekla, v Črno so prišli gasilci iz severnogoriške regije. Vojake slovenske vojske še čakamo. Ko pridejo, se bodo lotili sanacije ceste proti Slemenu.«

Pozivi civilnemu prebivalstvu

Številni prebivalci, ki so bili evakuirani v Center za usposabljanje, delo in varstvo (CUDV), so se včeraj vrnili domov ali odšli k sorodnikom v druge kraje. Nekaj jih še ostaja v CUDV. Sodelavka pove, da velja opozorilo pristojnih, naj se tisti, ki so na dopustu, še ne vračajo domov, naj raje počakajo dan ali dva, da se razmere umirijo, saj do svojih domov ne bodo prišli.

FOTO: Voranc Vogel

»Ceste v Črno so neprevozne za civilni promet. Velja opozorilo, naj se ljudje ne vozijo po teh cestah, saj je nevarno, da se porušijo. Občina bo sporočila, ko bodo varne. Tisti, ki so na dopustu in se želijo vrniti domov, naj se ne vračajo v Črno, ker z avtom ne bodo mogli do doma. Razen v Zgornje Javorje. Ceste iz Črne proti Mežici, Prevalje, Ravne pa niso varne, na njih je tudi ogromno naplavin. Pozivamo, naj jih civilno prebivalstvo ne uporablja za oglede situacije, saj jih bodo morda potrebovali za intervencije.«

Pove nam še, da je Črna z okoliškimi dolinami (Koprivna, Podpeca, Bistra, Topla in Jazbina) še vedno odrezana od sveta, ker je odneslo mostove. S hrano jih oskrbujejo s helikopterjem, tudi s krmo za živali, ki jo počasi zmanjkuje.

FOTO: Voranc Vogel

Zdravstvena pomoč deluje 24 ur na dan. Vse pozivajo, naj dajo prednost na cesti in naj poskrbijo, da bodo lahko nemoteno prihajali na pomoč. Zdravstvena pomoč deluje 24 ur na dan. Tja se lahko gre tudi po zdravila. Hrane je trenutno dovolj, najbolj potrebujejo orodje, motike, lopate, krampe, vedra, samokolnice, delovna oblačila, rokavice, škornje. Pitne vode še vedno ni. Prebivalcem jo dostavljajo ali pa naj gredo ponjo k lokalnim izvirom.

Sklad Ivana Krambergerja – pomoč prizadetim v poplavah